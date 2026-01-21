DAVOS/Vertreter der USA und Russlands verhandeln in Davos

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DAVOS/MOSKAU (dpa-AFX) - Vertreter Russlands und der USA haben am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos über bilaterale Beziehungen und eine Friedensregelung für die Ukraine gesprochen. An dem Treffen am Dienstagabend nahmen nach Moskauer Medienberichten der US-Sondergesandte Steve Witkoff, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew teil.

Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt. Witkoff äußerte sich nicht über seine sonst üblichen Kanäle. Vor einer Kamera der russischen Zeitung "Iswestija" sprach er von einem "sehr positiven Treffen".

Bisher vor allem Gespräche mit der ukrainischen Seite

Trump will den seit fast vier Jahren andauernden Krieg in der Ukraine beenden. Seine Unterhändler haben bislang vor allem mit der ukrainischen Seite gesprochen. Die europäischen Staaten waren an einigen Gesprächsrunden beteiligt. Die russische Führung von Kremlchef Wladimir Putin nimmt nicht direkt teil, ist aber durch den Draht zu Witkoff und Kushner eingebunden.

US-Präsident Trump wird inmitten des Konflikts wegen seiner Ansprüche auf Grönland heute Nachmittag als Redner in Davos erwartet./fko/DP/stk

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News