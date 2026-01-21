DAVOS: Wohl kein Treffen zwischen Merz und Trump in Davos
DAVOS (dpa-AFX) - Ein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erhofftes Treffen mit US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos kommt voraussichtlich nicht zustande. Grund dafür sei die "verspätete Ankunft des US-Präsidenten", hieß es aus deutschen Regierungskreisen./mfi/DP/jha
