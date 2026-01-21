Dax Chartanalyse 21.01.2026

Dax bleibt anfällig für Rücksetzer unter 24.500 Punkte

onvista · Uhr
Dax-Widerstand25.00024.800
Dax-Unterstützung24.50024.000

Dax-Rückblick:

Nach der gestrigen Verkaufspanik gab es die avisierte technische Erholung im deutschen Leitindex - der Index kletterte zurück über 24.700 Punkte. Wichtige technische Hürden konnten jedoch nicht zurückerobert werden.

Heute morgen direkt nach der Xetra-Eröffnung übernahmen die Verkäufer wieder das Kommando und schickten den Index zurück in den unteren 24.500er Bereich.

Dax-Ausblick: 

Der in der vergangenen Woche mehrfach avisierte überfällige Rücksetzer im Dax in den Bereich 24.800 bis 25.000 Punkte ist zu einer neuen dynamischen Verkaufswelle mutiert, deren Ende bislang noch nicht absehbar ist. Alles hängt momentan an der Grönland-Frage und ob diese ohne weitere Eskalation gelöst werden kann oder nicht.

Aus rein charttechnischer Sicht bleibt der Dax unterhalb von 24.800 Punkten in jedem Falle anfällig für weitere Rücksetzer in den unteren 24.400er Bereich - potenziell deutlich tiefer. Erst oberhalb von 24.800 Punkte gibt es wieder etwas Entspannung für die Käuferseite. Am Nachmittag wird eine Rede von Donald Trump in Davos erwartet, die neue Impulse liefern könnte.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
