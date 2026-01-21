Deutsche Börse will Allfunds übernehmen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse will den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds übernehmen. Dabei werde das Unternehmen mit 5,3 Milliarden Euro bewertet, teilten der deutsche Börsenbetreiber am späten Mittwochabend mit.

Je Allfunds-Aktie will die Deutsche Börse 6,00 Euro in bar zahlen. Dazu sollen die Anteilseigner je Papier 0,0122 Deutsche-Börse-Aktien und eine Bardividende für das Geschäftsjahr 2025 von 0,20 Euro erhalten. Weitere Ausschüttungen für folgende Geschäftsjahre sind möglich. Die Deutsche Börse hatte Ende November bestätigt, dass sie exklusive Gespräche mit Allfunds führt./he/ajx

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Börse
Allfunds Group
Deutsche Börse ADR
BNP Paribas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News