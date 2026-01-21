Deutsche Börse will Allfunds übernehmen
dpa-AFX · Uhr
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse will den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds übernehmen. Dabei werde das Unternehmen mit 5,3 Milliarden Euro bewertet, teilten der deutsche Börsenbetreiber am späten Mittwochabend mit.
Je Allfunds-Aktie will die Deutsche Börse 6,00 Euro in bar zahlen. Dazu sollen die Anteilseigner je Papier 0,0122 Deutsche-Börse-Aktien und eine Bardividende für das Geschäftsjahr 2025 von 0,20 Euro erhalten. Weitere Ausschüttungen für folgende Geschäftsjahre sind möglich. Die Deutsche Börse hatte Ende November bestätigt, dass sie exklusive Gespräche mit Allfunds führt./he/ajx
