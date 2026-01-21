DIW: Konzept zu Erbschaftsteuer könnte Steuerpflichtigen-Zahl halbieren

Berlin, 21. Jan (Reuters) - Das Berliner Forschungsinstitut DIW schlägt im Rahmen einer Erbschaftsteuerreform die Abschaffung von Steuerprivilegien vor.

Zudem sollten höhere Lebensfreibeträge eingeführt und Steuertarife vereinfacht werden, teilte das Deutsche Institut ⁠für Wirtschaftsforschung (DIW) am ‍Mittwoch weiter mit. Dadurch würden Belastungen gerechter verteilt: Trotz deutlich weniger Steuerpflichtigen entstünden dadurch Mehreinnahmen von 2,3 Milliarden Euro. Der Ansatz sehe keine Ausnahmen ‌mehr für Firmenübertragungen vor. Die SPD wertete den DIW-Vorschlag als Rückenwind für die SPD-Vorschläge: "Der Mythos, dass die SPD die ‍Steuern für ganz viele Unternehmenserben erhöhen möchte, ist also falsch", sagte Vize-Fraktionschefin Wiebke Esdar. Auch das DIW sehe keine Gefährdung von Unternehmen und deren Arbeitsplätze, wenn die ungerechten Privilegien abgeschafft würden.

Die Zahl der Steuerpflichtigen würde gemäß dem Szenario der Forscher halbiert und der Aufwand für Finanzämter und Steuerpflichtige deutlich reduziert. DIW-Steuerexperte Stefan Bach hat mit ‍seinem Team im vergangenen Jahr mehr als 20 ⁠Reformszenarien für die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen durchgerechnet und legte nun einen weiteren Ansatz vor, der laut DIW über den aktuellen SPD-Vorschlag hinausgeht.

"MEHREINNAHMEN TEILWEISE UMVERTEILEN"

Die Ausgestaltung der Erbschaft- und ‍Schenkungsteuer wird derzeit verfassungsrechtlich überprüft. "Als wahrscheinlich gilt, dass das Bundesverfassungsgericht die Steuerprivilegien noch in diesem Frühjahr als rechtswidrig einstufen wird, da diese ⁠der Gleichbehandlung entgegenlaufen", erklärte das DIW. Durch deren Wegfall könnten Mehreinnahmen von rund 7,8 Milliarden Euro oder 65 Prozent des bisherigen Aufkommens entstehen, wobei die Mehrbelastung weitgehend die obersten Vermögensgruppen träfe.

"Die Mehreinnahmen könnten zumindest teilweise umverteilt werden. ‍Dazu sollten nicht nur Lebensfreibeträge eingeführt ‌werden, wie es die SPD derzeit fordert, sondern auch die Steuertarifstufen reformiert werden", schlägt Bach vor. Der aktuelle SPD-Vorschlag sei zwar im Ansatz richtig, lasse aber die Tarifgestaltung offen. Im DIW-Vorschlag werden neben Lebensfreibeträgen von einer Million Euro für enge Verwandte die derzeit sieben Tarifstufen auf vier reduziert und die Steuersätze vereinfacht. Die Progression bleibe aber erhalten. Die Kombination aus Lebensfreibetrag und reformiertem Steuertarif würde laut den Berliner Forschern Mehreinnahmen von 2,3 Milliarden Euro generieren und die Zahl der Steuerpflichtigen von 200.000 auf knapp 100.000 ⁠halbieren.

