Entsetzen nach EP-Entscheid - Merz will vorläufige Anwendung des Mercosur-Abkommens

- von Andreas Rinke

Berlin/Straßburg, 21. Jan (Reuters) - Bundesregierung und Wirtschaft haben mit Entsetzen auf die Entscheidung des Europäischen Parlaments reagiert, bei dem gerade unterzeichneten EU-Mercosur-Freihandelsabkommen den Europäischen Gerichtshof (EuGH) anzurufen.

Kanzler Friedrich Merz forderte die EU-Kommission am Mittwoch auf, das als geopolitisch wichtig angesehene Abkommen dennoch vorläufig anzuwenden. "Keine ⁠weiteren Verzögerungen mehr", schrieb er ‍auf der Plattform X. Auch der Chef der konservativen EVP-Fraktion, Manfred Weber, pochte auf eine sofortige Umsetzung. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte jedoch, dass man sich nun zunächst mit den 27 Mitgliedstaaten und dem Parlament zusammensetzen werden. Das ‌Thema dürfte auch auf dem informellen EU-Gipfel am Donnerstag besprochen werden.

Das Europäische Parlament hatte zuvor mit knapper Mehrheit dafür gestimmt, die Rechtmäßigkeit des Abkommens prüfen zu lassen. Die Stimmen dafür kamen ‍vor allem von Rechts- und Linksaußen, den Grünen sowie französischen und polnischen Mitgliedern der konservativen EVP-Fraktion. Frankreich und Polen hatten aus Sorge um ihre Landwirtschaft auch im EU-Rat gegen das Abkommen gestimmt, obwohl die Bauern bereits zahlreiche Sicherheitsklauseln in dem Vertrag bekommen hatten. "Handelsabkommen müssen juristisch wasserdicht sein", sagte Anna Cavazzini, Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, zur Begründung. "Vereinbarkeit mit den europäischen Verträgen muss die Messlatte für jedes Handelsabkommen sein."

Die Bundesregierung hatte zuvor ausdrücklich davor gewarnt, dass dies mit Verzögerungen von mehreren Jahren verbunden sein könnte. "Die Kommission ‍ist der festen Überzeugung, dass die drei in dem Antrag des Europäischen Parlaments ⁠zu dem Abkommen aufgeworfenen Fragen ungerechtfertigt sind", sagte auch ein Kommissionssprecher. Er und der Kanzler kritisierten das EP scharf. "Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem die Hersteller und Exporteure der EU dringend Zugang zu neuen Märkten benötigen und die EU ihre Diversifizierungsagenda umsetzen und zeigen muss, dass sie ‍ein zuverlässiger und berechenbarer Handelspartner bleibt", sagte er.

In der Bundesregierung war davor gewarnt worden, dass sich die südamerikanischen Partner Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay nach mehr als 25-jährigen Verhandlungen und immer wieder neuen, durch ⁠die europäische Agrar- und Umweltlobby in der EU erzwungenen Nachverhandlungen von dem Abkommen zurückziehen könnten.

Das erst am Wochenende unterzeichnete Abkommen wird gerade angesichts der sich ankündigenden neuen Zollauseinandersetzung zwischen der EU und den USA als wichtig angesehen. Es soll Zölle mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay senken und den Handel zwischen den beiden Regionen ankurbeln, die zusammen einen ‍Markt von 700 Millionen Menschen umfassen. Das Handelsvolumen zwischen den Blöcken ‌belief sich 2024 auf 111 Milliarden Euro. Vor allem China bemüht sich in Südamerika um eine Vertiefung der Handelsbeziehungen.

SCHARFE KRITIK DER WIRTSCHAFT

Die deutsche Wirtschaft reagierte mit Entsetzen auf die Entscheidung des Europäischen Parlaments. "Das ist ein industriepolitischer Offenbarungseid. Während andere Weltregionen ihre Interessen knallhart durchsetzen, entscheidet sich eine Mehrheit im Europäischen Parlament für Stillstand und Selbstblockade", sagte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI). Die Vorsitzende des Autoverbands VDA, Hildegard Müller, sprach von einem "verheerenden Signal".

"Für die deutsche Wirtschaft ist die heutige Entscheidung des Europaparlaments ein Schlag in die Magengrube", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. "Sie kommt konjunkturell und geopolitisch zur Unzeit. Gerade jetzt brauchen wir mehr stabile Handelspartnerschaften in der Welt und nicht weniger." Bestenfalls bedeute der Beschluss eine Verzögerung des Abkommens um viele Monate. Deutschen Unternehmen entgingen jetzt bedeutende Marktchancen und Rohstoffzugänge in Lateinamerika ⁠und das in Zeiten einer strukturellen Wirtschaftskrise. Umso mehr sei jetzt die Bundesregierung gefragt, für andere Handelsabkommen wie mit Indien, Indonesien, Thailand, Malaysia oder den Vereinigten Emiraten und für eine grundlegende Verbesserung der heimischen Standortbedingungen einzutreten.

