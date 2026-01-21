EP ruft EuGH wegen EU-Mercosur-Abkommen an - "Verheerendes Zeichen"

Straßburg, 21. Jan (Reuters) - Das Europaparlament hat am Mittwoch dafür gestimmt, das Freihandelsabkommen der EU mit der südamerikanischen Staatengemeinschaft Mercosur vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) prüfen zu lassen.

Der Schritt könnte das ⁠Abkommen um zwei ‍Jahre verzögern und es möglicherweise doch noch zum Scheitern bringen. Die Europäische Union hatte erst am Samstag ihren bisher größten Handelspakt mit den ‌Mercosur-Mitgliedern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay unterzeichnet.

Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte in einer ersten Reaktion, die Entscheidung des Europäischen Parlaments ‍sei bedauerlich. "Sie verkennt die geopolitische Lage." Es dürfe keine Verzögerungen mehr geben. "Das Abkommen muss jetzt vorläufig angewandt werden."

Die Präsidentin des Verbands der Deutschen Automobilindustrie VDA, Hildegard Müller, äußerte sich in einer ersten Reaktion entsetzt: "Die Annahme der Resolution zur gerichtlichen Überprüfung des EU-Mercosur-Abkommens ist ein verheerendes Zeichen", erklärte sie.

Die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini verteidigte das ‍Vorgehen dagegen. "Handelsabkommen müssen juristisch wasserdicht sein", erklärte sie. "Das ⁠Europäische Parlament nimmt sein Recht und seine Pflicht wahr, die Vereinbarkeit des Mammut-Deals gerichtlich auf Herz und Nieren prüfen zu lassen."

Gegner des Abkommens, angeführt von Frankreich, befürchten einen starken ‍Anstieg der Importe von billigem Rindfleisch, Zucker und Geflügel. Dies würde heimische Landwirte belasten, die wiederholt gegen das Abkommen protestiert haben. ⁠Eine Gruppe von 144 Abgeordneten hatte den Antrag eingebracht, der mit 334 zu 324 Stimmen bei elf Enthaltungen angenommen wurde.

Der EuGH soll nun klären, ob das Abkommen vor der vollständigen Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten vorläufig ‍angewendet werden kann. Zudem soll geprüft werden, ‌ob seine Bestimmungen die Fähigkeit der EU einschränken, eigene Umwelt- und Verbraucherschutzvorschriften festzulegen. Ein solches Gutachten des Gerichts dauert in der Regel etwa zwei Jahre.

Befürworter des Abkommens, darunter Deutschland und Spanien, verweisen hingegen auf die von US-Präsident Donald Trump verursachten Störungen im Welthandel. Sie argumentieren, der Pakt sei unerlässlich, um durch US-Zölle verlorene Geschäfte auszugleichen und die Abhängigkeit von China durch den Zugang zu wichtigen Mineralien zu verringern. Zudem warnen sie, dass die Mercosur-Regierungen nach jahrelangen Verhandlungen die Geduld mit der EU ⁠verlieren könnten.

