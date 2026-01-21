EQS-Adhoc: SNP SE: Umsatz und EBIT im Geschäftsjahr 2025 besser als erwartet

SNP SE: Umsatz und EBIT im Geschäftsjahr 2025 besser als erwartet

21.01.2026 / 16:51 CET/CEST
Heidelberg, 21. Januar 2026 – Auf Basis vorläufiger Berechnungen erzielte die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 296 Mio. € und übertraf damit die Prognose von 280 Mio. € bis 295 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahreswert von 254,8 Mio. € konnte der Umsatz um rund 16 % gesteigert werden.

Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung und operativen Prozessverbesserungen liegt das EBIT bei rund 47 Mio. € und ebenfalls über der prognostizierten Bandbreite von 34 Mio. € bis 46 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahreswert von 28,6 Mio. € entspricht dies einer Steigerung von rund 64 %.

Der Auftragseingang weist wie prognostiziert ein Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) von größer als eins aus und liegt bei rund 345 Mio. €.

Die Angaben dieser Meldung basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 26. März 2026 veröffentlicht.

Ansprechpartner Investor Relations:

Marcel Wiskow
Director Investor Relations
Telefon: +49 6221 6425-637
E-Mail: investorrelations@snpgroup.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SNP Schneider-Neureither & Partner SE
Speyerer Str. 4
69115 Heidelberg
Deutschland
Telefon:+49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172
Fax:+49 6221 6425 20
E-Mail:investor.relations@snpgroup.com
Internet:www.snpgroup.com
ISIN:DE0007203705
WKN:720370
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
SNP Schneider-Neureither & Partner

