EQS-Adhoc: TRATON SE: Vorläufiger Netto-Cashflow für Geschäftsjahr 2025 über Prognose und Markterwartung

TRATON SE: Vorläufiger Netto-Cashflow für Geschäftsjahr 2025 über Prognose und Markterwartung

München, 21. Januar 2026 – Die TRATON GROUP weist in ihren vorläufigen Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 einen Netto-Cashflow für TRATON Operations von 1,643 Mrd Euro aus. Damit übersteigt diese Kennzahl nicht nur die Prognosebandbreite von 1,0 bis 1,5 Mrd Euro sondern auch deutlich die Markterwartung der Analysten („Konsensus“) von derzeit 1,011 Mrd Euro. Dies lag vor allem an einem besser als erwarteten Working Capital Management sowie geringeren Sachinvestitionsausgaben bei Scania und MAN.

Die vorläufigen Prognosekennzahlen zu Umsatz und bereinigte operative Rendite von TRATON GROUP und TRATON Operations für das Geschäftsjahr 2025 liegen innerhalb der jeweiligen Prognosebandbreiten und dem aktuellen Konsensus, insbesondere operative Rendite (bereinigt) der TRATON GROUP mit 6,3 %.

Die aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ist dem TRATON Halbjahresfinanzbericht 2025 auf Seite 20 zu entnehmen. Der Konsensus mit Stand 15. Januar 2026 ist auf der TRATON Investor Relations Webseite abrufbar unter: https://ir.traton.com/de/aktie/

Der TRATON Geschäftsbericht 2025 wird am 4. März 2026 veröffentlicht unter: https://ir.traton.com/de/publikationen/

Die in der Meldung genannten Kennzahlen sind im TRATON Geschäftsbericht 2024 auf den Seiten 38 und 39 definiert.

Kontakt

Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com

TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

