EQS-AFR: BASF SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

BASF SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
21.01.2026 / 14:38 CET/CEST
Hiermit gibt die BASF SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
Ort:
https://www.basf.com/berichterstattung
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2026
Ort:
https://www.basf.com/reporting
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort:
https://www.basf.com/berichterstattung
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort:
https://www.basf.com/reporting
