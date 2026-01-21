EQS-AFR: BASF SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

BASF SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

21.01.2026 / 14:58 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die BASF SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.basf.com/berichterstattung

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.basf.com/reporting

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

Ort:

https://www.basf.com/berichterstattung

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

Ort:

https://www.basf.com/reporting

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
BASF

