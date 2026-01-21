EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Verkauf von Aktien im Rahmen des Infineon-Restricted Stock Unit Plans zur Deckung von Steuern und Gebühren



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.01.2026 / 17:03 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Alexander Nachname(n): Gorski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Infineon Technologies AG

b) LEI

TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006231004

b) Art des Geschäfts

Verkauf von Aktien im Rahmen des Infineon-Restricted Stock Unit Plans zur Deckung von Steuern und Gebühren

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 41,771381 EUR 77.736,54 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 41,771381 EUR 77.736,54 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

102932 21.01.2026 CET/CEST