EQS-DD: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Gerlinger & Partner GmbH, Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten.

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.01.2026 / 11:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Gerlinger & Partner GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Christoph
Nachname(n): Gerlinger
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA

b) LEI
391200PWTXBEBMBP4P94 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
ISIN: DE000A1MMEV4

b) Art des Geschäfts
Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
100,00 EUR 71.300,00 EUR
100,00 EUR 11.200 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
100,0000 EUR 82.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


21.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
Senckenberganlage 21
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://tpgholding.com/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102920  21.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
The Payments Group

Das könnte dich auch interessieren

Deutsche Börse-News: 30 Jahre MDAXgestern, 13:49 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News