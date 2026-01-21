EQS-DD: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Gerlinger & Partner GmbH, Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten.
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.01.2026 / 11:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Gerlinger & Partner GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Christoph
|Nachname(n):
|Gerlinger
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|391200PWTXBEBMBP4P94
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000A1MMEV4
b) Art des Geschäfts
|Zeichnung einer Wandelschuldverschreibung durch Ausübung von Bezugsrechten.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|100,00 EUR
|71.300,00 EUR
|100,00 EUR
|11.200 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|100,0000 EUR
|82.500,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|21.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
21.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA
|Senckenberganlage 21
|60325 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://tpgholding.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102920 21.01.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista