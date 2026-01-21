EQS-HV: TKMS AG & Co. KGaA: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.02.2026 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

TKMS AG & Co. KGaA Essen ISIN: DE000TKMS001 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 27. Februar 2026 Eindeutige Kennung: 8e62b0d07ab9f011b54efb94960de979


Aufgrund eines redaktionellen Versehens wurde der Tagesordnungspunkt 5 der am 16. Januar 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung für die ordentlichen Hauptversammlung der TKMS AG & Co. KGaA, die am Freitag, den 27. Februar 2026, 10:00 Uhr (mitteleuropäische Zeit - MEZ), stattfindet, nicht vollständig abgedruckt.


Der Tagesordnungspunkt 5 lautet korrekterweise:

5.

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin

Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder gemäß § 87a Abs. 1 AktG

Gemäß § 120a AktG beschließt die Hauptversammlung der Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder.

Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin finden Sie unter

https://ir.tkmsgroup.com/de/annual-general-meeting

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin wie vorgeschlagen zu billigen.


Der Rest der am 16. Januar 2026 veröffentlichten Einberufung bleibt unverändert.

 

Essen, im Januar 2026

TKMS AG & Co. KGaA

Die persönlich haftende Gesellschafterin

TKMS Management AG

- Der Vorstand -

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TKMS AG & Co. KGaA
Werftstraße 112-114
24143 Kiel
Deutschland
E-Mail: ir@tkmsgroup.com
Internet: https://ir.tkmsgroup.com/
ISIN: DE000TKMS001

