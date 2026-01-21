EQS-HV: TKMS AG & Co. KGaA: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.02.2026 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



Aufgrund eines redaktionellen Versehens wurde der Tagesordnungspunkt 5 der am 16. Januar 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung für die ordentlichen Hauptversammlung der TKMS AG & Co. KGaA, die am Freitag, den 27. Februar 2026, 10:00 Uhr (mitteleuropäische Zeit - MEZ), stattfindet, nicht vollständig abgedruckt.



Der Tagesordnungspunkt 5 lautet korrekterweise:

5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin

Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder gemäß § 87a Abs. 1 AktG

Gemäß § 120a AktG beschließt die Hauptversammlung der Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder.

Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin finden Sie unter

https://ir.tkmsgroup.com/de/annual-general-meeting

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin wie vorgeschlagen zu billigen.



Der Rest der am 16. Januar 2026 veröffentlichten Einberufung bleibt unverändert.