EQS-News: H.I.G. Bayside Capital Europe schließt die Refinanzierung der Amerplast Group ab

LONDON, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Bayside Capital Europe („Bayside"), die europäische Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G.") für Sondersituationen und Kapitallösungen, einem weltweit führenden Unternehmen für alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, freut sich, die Finanzierung der Amerplast Group („Amerplast" oder das „Unternehmen") bekannt zu geben, einem paneuropäischen Marktführer für nachhaltige flexible Verpackungslösungen, der von Chiltern Capital unterstützt wird. Bayside stellt eine neue fünfjährige Unitranche-Kreditfazilität zur Verfügung, um die Refinanzierung der bestehenden Schuldenstruktur des Unternehmens zu unterstützen.

Amerplast mit Hauptsitz in Finnland und Großbritannien ist ein marktführender europäischer Hersteller von flexiblen Verpackungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Bäckereien, Hygieneartikelhersteller, den Einzelhandel und die Industrie. Das Unternehmen hat sich einen ausgezeichneten Ruf für technische Exzellenz, hochwertige Produkte und einen reaktionsschnellen Kundenservice erworben. Amerplast betreibt fünf Produktionsstätten in ganz Europa und beschäftigt rund 470 Mitarbeiter.

Die Refinanzierung unterstützt eine Plattform, die ein beständiges und robustes Wachstum erzielt hat, gestützt durch langjährige Partnerschaften mit erstklassigen Kunden, ein erstklassiges Nachhaltigkeitsangebot und kontinuierliche Investitionen in Innovation, Automatisierung und Produktionskapazitäten. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Managementteam geleitet, bestehend aus dem Vorsitzenden David Lennon, dem Geschäftsführer Mark Rooney und dem Finanzvorstand Matt Enright, die jeweils über fundierte Branchenkenntnisse und eine beeindruckende Erfolgsbilanz verfügen.

Matt Enright, Chief Financial Officer bei Amerplast, erklärte: „Amerplast hat in den letzten Jahren einen bedeutenden operativen Wandel durchlaufen und erheblich in Anlagen, Technologie, Nachhaltigkeit und Produktinnovation investiert. Wir freuen uns sehr, in dieser spannenden nächsten Wachstumsphase mit Bayside zusammenzuarbeiten. Diese neue Finanzierungspartnerschaft bietet eine stabile und flexible Kapitalstruktur, die es uns ermöglicht, unseren Kunden weiterhin Dienstleistungen anzubieten, unsere Kapazitäten zu erweitern und unseren langfristigen strategischen Wachstumsplan in ganz Europa umzusetzen."

Mathilde Malezieux, Managing Director bei Bayside, äußerte sich wie folgt: „Amerplast ist ein hochwertiges, innovatives und widerstandsfähiges Unternehmen mit starken Marktpositionen in attraktiven Endmärkten und einem klaren, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Wertversprechen. Das Unternehmen hat ein konstantes EBITDA-Wachstum erzielt, das durch ein diszipliniertes Geschäftsmodell und ein hoch engagiertes Managementteam unterstützt wird. Unsere Kapital-Lösung refinanziert die bestehende Schuldenstruktur und positioniert Amerplast für die nächste Expansionsphase. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit David, Mark, Matt und den Teams von Amerplast und Chiltern Capital."

Informationen zu Bayside Capital

Bayside Capital ist die Special Situations-Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital. Bayside konzentriert sich auf mittelständische Unternehmen und investiert in verschiedene Segmente des Primär- und Sekundärmarktes für Fremdkapital, wobei der Schwerpunkt auf langfristigen Renditen liegt. Mit acht Niederlassungen in den USA und Europa und über 500 Anlageexperten verfügt Bayside über ausreichend Erfahrung, Ressourcen und Flexibilität, um überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf der Bayside-Website unter bayside.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. Capital ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ ausgerichteten und wertschöpfenden Ansatz:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis, als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

