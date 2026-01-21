EQS-News: Lendable betritt Neuland bei der Kapitalaufnahme für seinen Impact-Fonds

EQS-News: Lendable / Schlagwort(e): Produkteinführung

– Auf dem Weg zu einer Kapitalaufnahme von 500 Millionen US-Dollar sowie einem seltenen Investment-Grade-Rating –

LONDON, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Lendable, ein führender Anbieter von durch Vermögenswerte besicherten Krediten für schnell wachsende Unternehmen weltweit, bestätigte heute den ersten Abschluss seiner zwei neuen Blended-Finance-Fonds: Lendable MSME Fintech Credit Fund 2 (LMFCF2) sowie Lendable Transportation and Energy Fund (LTEF), die mehr als 300 Millionen US-Dollar einbrachten und kurz vor dem endgültigen Abschluss von über 500 Millionen US-Dollar stehen. Nach der Auflegung der beiden neuen Fonds beläuft sich das von Lendable verwaltete Vermögen nun auf nahezu 1 Milliarde US-Dollar.

Die vorrangige Tranche von LMFCF2 hat ebenfalls ein Investment-Grade-Rating erhalten, was die starke Erfolgsbilanz sowie den disziplinierten Kreditansatz von Lendable unterstreicht.

Die International Finance Corporation (IFC) der Weltbankgruppe hat über beide Fonds hinweg 86 Millionen US-Dollar zugesagt. Zu den weiteren Investoren zählen ein in den USA ansässiges Finanzinstitut in öffentlichem Besitz sowie führende internationale Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen, Familienvermögensverwaltungen und Stiftungen.

Diese beiden Fonds spiegeln Lendables Mission wider, wirkungsstarke, technologiegestützte Unternehmen zu unterstützen, die in entwickelten und Schwellenmärkten inklusives sowie nachhaltiges Wachstum vorantreiben. LMFCF2 stellt durch Vermögenswerte besichertes Kapital für Finanzdienstleistungsunternehmen der nächsten Generation bereit, die mithilfe von Lendables Technologie und Daten den Zugang zu Finanzdienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen ausweiten. LTEF richtet sich an schnell wachsende kleine und mittlere Unternehmen (SMEs) sowie mittelgroße Unternehmen (MMEs), die in verschiedenen Wirtschaftssektoren die Einführung nachhaltiger Technologien vorantreiben, darunter elektrische und effiziente Mobilität, erneuerbare Energien sowie resiliente Landwirtschaft.

Da die Schwellenmärkte bis 2035 etwa zwei Drittel des weltweiten Wirtschaftswachstums ausmachen werden (S&P Global), trägt Lendable dazu bei, dieses Potenzial zu erschließen, indem es Unternehmen unterstützt, die das Rückgrat der Finanzdienstleistungen, der Energie und des Transportwesens bilden werden. Mit seiner maßgeschneiderten Technologie- und Datenplattform ermöglicht Lendable globalen Wachstumsunternehmen eine schnellere Skalierung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kreditnehmerdisziplin sowie der Qualität der Sicherheiten, unterstützt durch technologiegestützte Strukturierung, laufende Überwachung und firmeneigene Erkenntnisse aus der Maestro-Risikoengine.

Chris Wehbe, Geschäftsführer von Lendable, kommentierte: „Diese Fonds sind ein Meilenstein in unserer Branche. Sie zeigen, dass sich Wirkung mit kommerzieller Stringenz skalieren lässt. Sie bestätigen unsere Mission sowie unsere Überzeugung, dass firmeneigene Daten und Systeme in institutioneller Qualität verlässliche Renditen und Wirkung ermöglichen. Wir sind dankbar für das Vertrauen führender globaler Institutionen und freuen uns darauf, dieses Kapital in Unternehmen zu investieren, die sowohl finanzielle Erträge als auch messbare Wirkung erzielen."

„Unser Ziel ist es, Milliarden US-Dollar für wirkungsstarke Anlageklassen zu mobilisieren, ohne Renditen zu opfern", fügte Daniel Goldfarb, Mitgründer und Geschäftsführender Vorsitzender von Lendable, hinzu. „Diese Fonds bringen uns diesem Ziel einen Schritt näher und ermöglichen uns, Unternehmen zu unterstützen, die den Zugang zu Finanzen, Energie sowie grundlegenden Dienstleistungen für Millionen Menschen verändern."

Mohamed Gouled von der IFC, Bereichsleiter für Industrien, kommentierte: „Wir freuen uns, Lendables doppelten Fokus auf den Zugang zu Finanzdienstleistungen sowie Nachhaltigkeit durch unsere Investitionen in seine zwei neuen Fonds zu unterstützen. Unsere Partnerschaft spiegelt unseren gemeinsamen Einsatz wider, die nächste Generation technologiegestützter Unternehmen zu stärken, die kommerziellen Erfolg, Nachhaltigkeit sowie spürbare Effekte auf Beschäftigung und Wachstum in aufstrebenden Volkswirtschaften verbinden."

Lendable hat die Beteiligung neuer und bestehender DFI-Partner an seinen neuen Fonds begrüßt. Zu den Partnern von LMFCF2 gehörten British International Investment (BII), die Belgische Investitionsgesellschaft für Entwicklungsländer (BIO), die Niederländische Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (FMO), FinDev Canada, Proparco sowie die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG). Am LTEF beteiligten sich unter anderem die niederländische Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (FMO) sowie der Schweizer Investitionsfonds für Schwellenmärkte (SIFEM).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lauren Callie+27 82 894 5581

lauren@lendable.io

Alastair Crabbe+44 (0) 778 5268 282

acrabbe@brodiecg.com

Informationen zu Lendable

Lendable ist ein technologiegestützter Berater für Impact-Fonds und stellt schnell wachsenden Unternehmen in Schwellenmärkten weltweit durch Vermögenswerte besicherte Finanzierungen bereit. Unser datengestützter Ansatz für Kreditrisikoprüfung, Strukturierung, Verifizierung sowie Monitoring ermöglicht es uns, Risiken im Tempo unserer Märkte zu steuern. Gleichzeitig arbeiten wir eng mit Kreditnehmern zusammen, während sie skalieren und eine spürbare soziale sowie ökologische Wirkung erzielen.

Lendable finanziert Unternehmen in verschiedenen Sektoren, darunter Konsumentenkredite und MSME-Kredite, Finanzierung produktiver Vermögenswerte, Zahlungsverkehr, Überweisungen, digitale Ökosysteme sowie grüne Energie. Mit fast einem Jahrzehnt starker Fondsperformance und einem Vermögen unter Beratung, das sich nach dem Start der beiden jüngsten Fonds 1 Milliarde US-Dollar nähert, unterstützt Lendable nachhaltige Branchen in 21 Ländern in Lateinamerika, Afrika und Asien. Lendable hat seinen Hauptsitz in London und erweitert seine Reichweite durch Zentren in Nairobi, Johannesburg und Singapur. Website: lendable.io

Rechtlicher Hinweis: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf sie als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden.

Sämtliche hierin genannten Anlageprodukte oder Dienstleistungen sind ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung verfügbar und nur für:

„Qualified Purchasers" im Sinne der jeweils geltenden US-Bundeswertpapiergesetze sowie für

„Professional Clients" im Vereinigten Königreich (professionelle Kunden gemäß FCA Rules) und professionelle Anleger in der Europäischen Union (gemäß der Definition in den geltenden EU-Rechtsvorschriften).

Diese Pressemitteilung stellt keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung dar. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ändern und zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die von Natur aus unsicher sind sowie erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen können.

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz dieser Pressemitteilung gelangen, sind verpflichtet, sich über solche Einschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Die hier erwähnten Anlageprodukte sind für Privatanleger nicht erhältlich.

