EQS-News: Mallia Aesthetics als Finalist für den Innovation Tank beim IMCAS World Congress 2026 ausgewählt

Mallia Aesthetics als Finalist für den Innovation Tank beim IMCAS World Congress 2026 ausgewählt

Mallia Aesthetics wird seine auf sCD83 basierende kosmetische Innovation beim „Innovation of the Year"-Award vorstellen

Mit dem 8T3 Essentials Hair Serum und dem 8T3 Essentials Lash & Brow Serum hat Mallia zwei neuartige Lösungen für Verbraucher auf den Markt gebracht, die sich volleres Haar, vollere Wimpern und vollere Augenbrauen wünschen

Der IMCAS World Congress ist eine jährliche Konferenz mit Schwerpunkt auf Forschung in medizinischer Ästhetik und über 20.000 Teilnehmern

Erlangen, Deutschland, 21. Januar, 2026 – Die Mallia Aesthetics GmbH, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung kosmetischer Produkte zur Anregung des Haarwachstums spezialisiert hat, wurde als Finalist für den „Innovation Tank“ auf dem IMCAS World Congress 2026 ausgewählt. Der IMCAS ist eine der größten Veranstaltungen für Dermatologie, plastische Chirurgie und Alterungsforschung, die vom 29. bis 31. Januar in Paris, Frankreich, stattfindet. Der Innovation Tank bietet Start-up-Unternehmen eine globale Plattform, um einer hochkarätigen Jury bahnbrechende Innovationen vorzustellen.

Während der Innovation Tank Pitch Session am 30. Januar von 10:30 bis 12:30 Uhr wird Prof. Dr. Alexander Steinkasserer „Soluble CD83 as a novel approach for hair growth” vorstellen. Die Funktion des menschlichen löslichen Proteins CD83 (sCD83) wurde erstmals von Prof. Steinkasserer1 beschrieben und er und sein Team konnten nachweisen, dass sCD83 über einen multimodalen Wirkmechanismus das Haarwachstum aktivieren kann. Auf der Grundlage dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse brachte Mallia Aesthetics sein hormonfreies 8T3 Essentials Hair Serum auf den Markt, das die Haardichte und -dicke unterstützen und verbessern soll, sowie das 8T3 Essentials Lash & Brow Serum, das das Wachstum und die Dichte von Wimpern und Augenbrauen fördern soll. Die 8T3 Essentials-Produkte, die beide auf MAL-838, einer proprietären Variante von sCD83, basieren, sind für Verbraucher über den Mallia-Webshop erhältlich.

„Die Nominierung als Finalist des Innovation Tank bestätigt einmal mehr den Weg, den wir eingeschlagen haben, von der akademischen Entdeckung bis zur verbraucherfertigen Anwendung“, sagte Prof. Dr. Alexander Steinkasserer, Mitbegründer und Geschäftsführer von Mallia. „Mit unseren 8T3 Essentials-Produkten zeigen wir, wie Erkenntnisse aus der Immunologie, insbesondere im Zusammenhang mit löslichem CD83, verantwortungsbewusst und effektiv in der ästhetischen Wissenschaft angewendet werden können. Die IMCAS bietet das ideale Publikum, um sowohl die zugrunde liegende Biologie als auch das breitere Potenzial dieses Ansatzes zu diskutieren.“

Der IMCAS (International Master Course on Aging Science) World 2026 Congress ist eine wichtige globale Veranstaltung, die sich der Dermatologie, plastischen Chirurgie und Alterungsforschung widmet. Mit über 20.000 Teilnehmern bei der letzten Konferenz hat sie sich zum Ziel gesetzt, Ärzten, darunter plastischen Chirurgen, Dermatologen und Fachärzten für ästhetische Medizin, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu vermitteln und eine Plattform für die neuesten evidenzbasierten Techniken und Innovationen der Branche zu bieten.

Über das lösliche CD83-Protein

Lösliches CD83 (sCD83) ist ein immunmodulierendes Protein, das derzeit für die topische Behandlung von Haarausfall (MAL‑856) und die Stimulation von Haarwachstum (MAL‑838) entwickelt wird. Das lösliche CD83‑Protein, das erstmals 2001 von Mallia‑Mitgründer Prof. Dr. Steinkasserer identifiziert wurde, hat entzündungshemmende Eigenschaften, indem es die Auflösung von Entzündungen induziert, die Wundheilung fördert und neues Haarwachstum unterstützt.2 Darüber hinaus wurde gezeigt, dass sCD83 regulatorische T-Zellen (Tregs) aktiviert3, die direkt mit den Haarfollikeln interagieren und diese aktivieren können.4 Darüber hinaus hemmt sCD83 den Zelltod der Haarfollikel und aktiviert direkt die follikulären Stammzellen sowie die Keratinproduktion, was zu neuem Haarwachstum führt. Diese multimodale Wirkungsweise unterscheidet sCD83 von anderen topisch angewandten Haarwuchsmitteln. Bei topischer Anwendung gelangt sCD83 direkt zu den Haarfollikeln, dringt aber nicht durch die Haut und wurde daher auch nicht im Blutkreislauf nachgewiesen. Die Wirkung ist auf den lokalen Bereich beschränkt, was ein großer Vorteil gegenüber systemischen Behandlungsmöglichkeiten ist, von denen einige schwere Nebenwirkungen verursachen können.

Über Haarausfall

Hormonell bedingter Haarausfall bei Männern und Frauen (androgenetische Alopezie oder AGA) ist die häufigste Form des Haarausfalls. Weltweit sind mehr als 70% der Männer sowie 50% der Frauen jenseits der Menopause von androgenetischer Alopezie betroffen. Weitere 147 Millionen Menschen leiden an immunbedingtem, kreisrundem Haarausfall (Alopecia areata oder AA5,6).

Die androgenetische Alopezie verläuft in der Regel graduell und ist auf genetische und hormonelle Faktoren zurückzuführen. Bei Männern führt sie häufig zu Geheimratsecken und Kahlheit am Oberkopf, bei Frauen zu schütterem Haar im Scheitelbereich. Alopecia areata führt zu kreisrundem Haarausfall auf der Kopfhaut, im Gesicht oder an anderen Körperstellen. Sie tritt auf, wenn das Immunsystem „irrtümlich" Haarfollikel angreift, was zu immunbedingtem Haarausfall führt.

Über Mallia

Die in Erlangen ansässige Mallia Innovations GmbH ist die Holdinggesellschaft von zwei spezialisierten Tochterunternehmen und treibt strategisch die proprietäre Entwicklung und Vermarktung von biopharmazeutischen Therapien und kosmetischen Anwendungen auf Basis des immunmodulierenden Proteins sCD83 voran. Im Fokus von Mallia stehen Haarwachstum, Haarausfall sowie weitere dermatologische Anwendungen, einschließlich Wundheilung.

Mallia Therapeutics GmbH fokussiert sich auf die klinische Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten, die u.a. an androgenetischer Alopezie oder Alopecia areata leiden. Der Wirkstoff MAL-856 beruht auf der wissenschaftlich nachgewiesenen immunmodulierenden Wirkungsweise von sCD83, die von Mallia‑Mitgründer Prof. Dr. Alexander Steinkasserer seit fast 25 Jahren erforscht wird.1

Mallia Aesthetics GmbH konzentriert sich auf die Entwicklung kosmetischer Produkte, um Haarwachstum anzuregen, die ebenfalls auf dem vielversprechenden, wissenschaftlich fundierten sCD83-Protein basieren. Mit dem Inhaltsstoff MAL‑838 werden innovative Kosmetikprodukte für Fachleute und Endverbraucher entwickelt und vermarktet.

Entdecken und bestellen Sie die Produkte der 8T3 Essentials‑Linie direkt in unserem Onlineshop: www.8T3.com

Mehr Infos finden Sie unter www.mallia.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, und Facebook.



Mallia Innovations GmbH

info@mallia.com Mallia Kontakt:Mallia Innovations GmbH

MC Services AG

Dr. Regina Lutz / Katja Arnold

Tel.: +49 (0)89 210 228 0

E-Mail:

International media Kontakt:MC Services AGDr. Regina Lutz / Katja ArnoldTel.: +49 (0)89 210 228 0E-Mail: mallia@mc-services.eu

1 Lechmann, M., Krooshoop, D. J., Dudziak, D., Kremmer, E., Kuhnt, C., Figdor, C. G., ... & Steinkasserer, A. (2001). The extracellular domain of CD83 inhibits dendritic cell–mediated T cell stimulation and binds to a ligand on dendritic cells. The Journal of experimental medicine, 194(12), 1813-1821. DOI: 10.1084/jem.194.12.1813

2 Royzman, D., Peckert-Maier, K., Stich, L., König, C., Wild, A. B., Tauchi, M., ... & Steinkasserer, A. (2022). Soluble CD83 improves and accelerates wound healing by the induction of pro-resolving macrophages. Frontiers in Immunology, 13, 1012647. DOI: 10.3389/fimmu.2022.1012647

3 Bock, F., Rössner, S., Onderka, J., Lechmann, M., Pallotta, M. T., Fallarino, F., ... & Zinser, E. (2013). Topical application of soluble CD83 induces IDO-mediated immune modulation, increases Foxp3+ T cells, and prolongs allogeneic corneal graft survival. The Journal of Immunology, 191(4), 1965-1975. DOI: 10.4049/jimmunol.1201531

4 Ali, N., Zirak, B., Rodriguez, R. S., Pauli, M. L., Truong, H. A., Lai, K., ... & Rosenblum, M. D. (2017). Regulatory T cells in skin facilitate epithelial stem cell differentiation. Cell, 169(6), 1119-1129. DOI: 10.1016/j.cell.2017.05.002

5 Feinstein, R. P. (2022). Androgenetic alopecia.: https://emedicine.medscape.com/article/1070167-overview

6 Mostaghimi, A., Gandhi, K., Done, N., Ray, M., Gao, W., Carley, C., ... & Sikirica, V. (2022). All-cause health care resource utilization and costs among adults with alopecia areata: A retrospective claims database study in the United States. Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy, 28(4), 426-434: DOI: 10.18553/jmcp.2022.28.4.426

21.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

