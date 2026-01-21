EQS-News: Nexus Uranium sichert sich noch vor der Anhörung zum Genehmigungsverfahren im März 100 % der Besitzrechte am Uranprojekt Chord

Emittent / Herausgeber: Nexus Uranium Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Nexus Uranium sichert sich noch vor der Anhörung zum Genehmigungsverfahren im März 100 % der Besitzrechte am Uranprojekt Chord



Vancouver, British Columbia – 21. Januar 2026 – Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:NEXUF | FWB:JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss der im Vorfeld angekündigten Übernahme einer 100%igen Beteiligung am Uranprojekt Chord (das „Konzessionsgebiet Chord“) im Fall River County im US-Bundesstaat South Dakota bekannt zu geben.

Gemäß der Kaufvereinbarung zum Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten vom 2. Dezember 2025 hat Nexus sämtliche Besitzanteile am Konzessionsgebiet Chord erworben, indem es den Verkäufern eine Gesamtvergütung in Form von 100.000 USD in bar sowie 250.000 Stammaktien bezahlt hat. Die Verkäufer erhalten eine Net Smelter Returns Royalty (NSR) von 1,0 % auf die zukünftige Produktion. Nexus ist berechtigt, jederzeit vor Beginn der kommerziellen Produktion davon 50 % (d. h. 0,5 % NSR) für 1.000.000 USD zurückzukaufen. Die ausgegebenen Aktien sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Die Übernahme ersetzt die bestehende Optionsvereinbarung des Unternehmens und bringt Nexus unmittelbar in den alleinigen Besitz der Eigentumsrechte an dem 3.640 Acres großen Konzessionsgebiet Chord, einschließlich der Konzessionsfläche State Section 36, für die derzeit ein Genehmigungsverfahren für Explorationsbohrungen läuft.

„Der Abschluss dieser Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der Konsolidierung unserer Besitzanteile am Vorzeigeprojekt Chord“, erläutert CEO Jeremy Poirier. „Die für den Zeitraum von 18. bis 20. März angesetzte Anhörung vor der Behörde für Rohstoffe und Umwelt (Board of Minerals and Environment, „Mineral Board“) ist der letzte Schritt in unserem staatlichen Genehmigungsverfahren. Und mit unseren jüngsten Neuzugängen Deadhorse und RC erweitern wir unseren Grundbesitz in South Dakota nochmals um ca. 1.140 Acres. So können wir mit einer beachtlichen Dynamik in das Jahr 2026 starten. Mit dem Besitz sämtlicher Konzessionsrechte am Projekt Chord sind wir in die Lage, im Rahmen unserer Bemühungen um eine Bohrgenehmigung die Explorationsarbeiten weiter zu forcieren und das Potenzial an ISR-Uranressourcen ohne Belastungen zu evaluieren.“

Über das Projekt Chord

Das Uranprojekt Chord umfasst eine zusammenhängende Fläche von rund 3.640 Acres im Fall River County in South Dakota und befindet sich im historischen Uranbergbaugebiet Edgemont, das Teil der Region Black Hills ist. Der Projektstandort liegt etwa drei Meilen südöstlich des ISR-Uranprojekts Dewey Burdock, das von der Firma enCore Energy bearbeitet wird.

Für Chord sind derzeit zwei parallel laufende Genehmigungsverfahren anhängig. Auf Bundesgebieten hat der U.S. Forest Service Mitte Januar 2026 ein öffentliches Scoping-Verfahren gemäß dem National Environmental Policy Act eingeleitet. Auf Landesgebieten hat das South Dakota Board of Minerals and Environment eine öffentliche Anhörung für den Zeitraum von 18. bis 20. März 2026 angesetzt, die den letzten Schritt im einzelstaatlichen Genehmigungsverfahren für den vom Unternehmen eingebrachten Antrag auf Erteilung einer Explorationsgenehmigung darstellt.

Das Unternehmen verfolgt in der Uranbergbauregion Fall River County eine „Hub-and-Spoke“-Strategie, bei der Chord als zentrales Projekt dient. Rund 10 Meilen südöstlich von Chord liegt das ebenfalls von Nexus betriebene Projekt Wolf Canyon (80 Claims, ca. 1.600 Acres). Vor kurzem wurden außerdem die Konzessionsgebiete Deadhorse (17 Claims, ca. 340 Acres) und RC (40 Claims, ca. 800 Acres) erworben. Sollte Chord in die Erschließungsphase eintreten, könnten die umliegenden „Satelliten-Claims“ möglicherweise von der gemeinsamen Infrastruktur und den Rahmenbedingungen einer erteilten Genehmigung am Hub profitieren.

Chord ist das Vorzeigeprojekt von Nexus und bildet den Kern des unternehmenseigenen Uranportfolios in South Dakota, das sich derzeit auf insgesamt rund 6.380 Acres beläuft.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte Chord, Wolf Canyon, Deadhorse und RC in South Dakota und das Projekt South Pass in Wyoming. Das Projekt Great Divide Basin in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von Canamera Energy Metals Corp. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Warren D. Robb, P.Geo. (BC), Direktor von Nexus Uranium Corp. und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Nahegelegene Ressourcen, Lagerstätten, Projekte und Minen, auf die Bezug genommen wird, liefern einen geologischen Kontext für die Uranprojekte RC, Deadhorse, Wolf Canyon und Chord, weisen jedoch nicht zwangsläufig darauf hin, dass die Projekte eine Mineralisierung von vergleichbarem Potenzial, vergleichbarer Größe oder vergleichbarem Gehalt beherbergen. Für die Uranprojekte RC, Deadhorse und Wolf Canyon wurden keine Mineralressourcen geschätzt und es kann nicht zugesichert werden, dass weitere Arbeiten zur Klassifizierung einer Mineralressource führen werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zur Genehmigungsstrategie und zum Zeitplan des Unternehmens für das Chord-Projekt, zur geplanten Anhörung vor dem Mineral Board, die den letzten Schritt im staatlichen Genehmigungsverfahren für den Explorationsgenehmigungsantrag des Unternehmens darstellt, zum Fortschritt des NEPA-Scoping-Verfahrens des USFS, zum Voranschreiten des Unternehmens in Richtung Explorationsbohrungen, zur Bewertung des Potenzials für eine In-situ-Gewinnung durch das Unternehmen, zur Weiterentwicklung von Chord, zu den umliegenden Satelliten-Claims, die von gemeinsamen Infrastruktur- und Genehmigungsrahmen profitieren, sowie zu den Explorationsplänen und -zielen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die vom Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, darunter die Annahme, dass die behördlichen Genehmigungen erteilt werden, dass die Anhörung vor dem Mineral Board wie geplant stattfinden wird, dass das Scoping-Verfahren des USFS gemäß den üblichen Prüfungsfristen voranschreiten wird, dass das Unternehmen über ausreichend Kapital zur Finanzierung der geplanten Aktivitäten verfügen wird und dass die Marktbedingungen die Geschäftsziele des Unternehmens unterstützen werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und der Erteilung von Genehmigungen, den Ergebnissen öffentlicher Anhörungen und behördlicher Prüfungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Vorschriften und der Fähigkeit, Finanzierungen zu erhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Nexus übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

