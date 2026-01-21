EQS-News: SNP setzt Wachstumskurs in 2025 fort und erzielt drittes Rekordjahr in Folge

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

SNP setzt Wachstumskurs in 2025 fort und erzielt drittes Rekordjahr in Folge

21.01.2026



SNP setzt Wachstumskurs in 2025 fort und erzielt drittes Rekordjahr in Folge

Konzernumsatz wuchs um 16 % auf ca. 296 Mio. € (2024: 254,8 Mio. €)

EBIT stieg um 64 % auf rund 47 Mio. € (2024: 28,6 Mio. €); EBIT-Marge kletterte auf etwa 16 % (2024: 11,2 %)

Auftragseingang von rund 345 Mio. € führt zu Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) von größer als eins

Heidelberg, 21. Januar 2026 – Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, verzeichnete nach vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 ein deutliches Wachstum. Der Auftragseingang stieg um 11 % auf rund 345 Mio. €, und der Umsatz legte um 16 % auf rund 296 Mio. € (2024: 254,8 Mio. €) zu, womit die im Oktober 2025 nach oben angehobene Prognose von 280 bis 295 Mio. € übertroffen wurde. Auch das EBIT verbesserte sich deutlich um 64 % auf rund 47 Mio. € im Geschäftsjahr 2025 (2024: 28,6 Mio. €) und lag damit über der angehobenen Prognose von 34 bis 46 Mio. €. Entsprechend erhöhte sich die EBIT-Marge auf rund 16 % (2024: 11,2 %).

Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: „Wir haben ein weiteres Jahr starken Wachstums erfolgreich abgeschlossen und damit unser drittes Rekordjahr in Folge erreicht. Die Ergebnisse unterstreichen nicht nur die zunehmende Relevanz unseres Portfolios und die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells, sondern auch das Vertrauen, das Kunden und Partner weltweit in unsere Kyano-Plattform und unsere Dienstleistungen setzen. Mein besonderer Dank geht an die Teams weltweit – ihr Engagement und ihr gemeinsamer Fokus darauf, unseren Kunden echten Mehrwert zu liefern, waren maßgeblich für diesen Erfolg. Wir investieren weiter konsequent in unsere Softwareplattform, insbesondere in KI-Funktionen, für eine schnellere Realisierung von Innovationspotentialen bei Kunden, verbesserte Benutzererfahrung, und um die Integration von Partnerlösungen zu stärken. Das alles lässt uns sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken, und wir freuen uns darauf, auch 2026 und darüber hinaus nachhaltig Mehrwert zu schaffen.“

Die Angaben dieser Meldung basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 26. März 2026 veröffentlicht.

Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben und für mehr Geschäftsagilität auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte und ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem BLUEFIELD-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von SAP-zentrierten IT-Landschaften bei gleichzeitiger Nutzung datengesteuerter Innovationen.

Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 20 der DAX 40 und über 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeitende an 36 Standorten in 23 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen vorläufigen Umsatz von rund 296 Mio. Euro.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

presse@snpgroup.com

