EQS-News: Solide Entwicklung trotz schwacher Wirtschaftslage: KMU-Anleihemarkt bleibt in 2025 widerstandsfähig

EQS-News: iron AG / Schlagwort(e): Studie/Anleihe

Solide Entwicklung trotz schwacher Wirtschaftslage: KMU-Anleihemarkt bleibt in 2025 widerstandsfähig



21.01.2026 / 14:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Solide Entwicklung trotz schwacher Wirtschaftslage: KMU-Anleihemarkt bleibt in 2025 widerstandsfähig

27 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 1,00 Mrd. Euro, rund 9 % unter dem Vorjahreszeitraum, aber im Langzeitvergleich auf solidem Niveau

Durchschnittlicher Kupon mit 7,34 % p.a. deutlich reduziert (2024: 8,14 % p.a.)

Hohe Branchendiversifikation: Energiesektor dominiert

Kolibri Beteiligung, Homann Holzwerkstoffe und FC Schalke 04 mit den größten Emissionen

Ausgefallenes Anleihevolumen mit 155,0 Mio. Euro analog zum Gesamtmarkt erhöht

IR.score von Anleiheemittenten leicht verbessert: Positiver Korrelation zum Platzierungserfolg

Befragte Banken sehen auch für 2026 stabile Entwicklung und erhöhten Transparenzbedarf

Köln, 21. Januar 2026 – Der deutsche KMU-Anleihemarkt hat sich auch 2025 in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld als bemerkenswert resilient erwiesen. Angesichts von geopolitischen Spannungen, konjunktureller Unsicherheit und volatilen Finanzmärkten zeigte sich der Markt stabil und aufnahmefähig für neue Emissionen. Zwar gingen Anzahl der Transaktionen sowie Ziel- und Platzierungsvolumen leicht zurück, im Langzeitvergleich bewegt sich das Marktgeschehen jedoch auf einem soliden Niveau. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Analyse der iron AG zum deutschen KMU-Anleihemarkt.

Emissionszahl und Platzierungsquote leicht rückläufig – Anlegerinteresse bleibt stabil

Die Zahl der Emissionen lag im Jahr 2025 unterhalb des Vorjahresniveaus: 24 Unternehmen begaben insgesamt 27 Anleihen, im Vorjahr waren noch 33 Emissionen von 28 Unternehmen erfasst worden. Trotz rückläufiger Emissionstätigkeit ist die Platzierungsdynamik weiterhin solide: Das tatsächlich platzierte Volumen blieb mit 1,00 Mrd. Euro nur leicht unter Vorjahr (2024: 1,10 Mrd. Euro). Gemessen am Zielvolumen von 1,26 Mrd. Euro ergibt sich daraus eine stabile Platzierungsquote von rund 80 % (2024: 83 %). Damit präsentierte sich der KMU-Anleihemarkt auch im Jahr 2025 weiterhin aufnahmefähig und das Anlegerinteresse bleibt insgesamt stabil.

Deutlich reduzierte Zinskupons im Vorjahresvergleich

Mit durchschnittlich 7,34 % p.a. fielen die Kupons im Jahr 2025 spürbar geringer aus als im Vorjahr. Im Vergleich zu 2024 bedeutet dies einen deutlichen Rückgang um 80 Basispunkte, während der Wert zugleich 16 Basispunkte über dem Niveau des ersten Halbjahres 2025 lag. Ursache für den Rückgang ist die geldpolitische Trendwende mit einem allgemein niedrigeren Zinsniveau.

Erfolgsfaktoren Bankenbegleitung und Börsennotiz

Von den 27 Emissionen im Jahr 2025 wurde mehr als jede zweite als Eigenemission ohne Bankbegleitung durchgeführt. Lediglich 3 dieser Anleihen konnten vollplatziert werden. Demgegenüber wurden 69 % der von Emissionsbanken begleiteten Transaktionen (9 von 13 Emissionen) voll- oder überplatziert. Auch die Börsennotiz wirkte sich erneut positiv auf die Platzierungsquote aus. Diese lag bei börsennotierten Anleiheemittenten bei 85 % gegenüber 76 % bei privaten Unternehmen.

Breite Branchenaufstellung prägt KMU-Anleihemarkt 2025; Energiesektor erneut führend

Mit Blick auf die Branchen präsentiert sich der KMU-Anleihemarkt auch 2025 weiterhin breit diversifiziert. Insgesamt nutzten 24 Unternehmen aus elf verschiedenen Branchen den KMU-Anleihemarkt für ihre Finanzierungsvorhaben. Wie in den vergangenen Jahren übernimmt der Energiesektor erneut die führende Rolle und stellt mit sechs Anleihen die größte Emittentengruppe. Es folgen der Immobiliensektor sowie die Branche „Reisen & Freizeit“ mit jeweils vier Emissionen, wobei letztere insbesondere von zwei Schuldverschreibungen aus der Fußball-Bundesliga geprägt wurde.

Frederic Hilke, Leiter Finanzkommunikation & Investor Relations der iron AG:

„Der KMU-Anleihemarkt zeigte sich auch 2025 resilient und branchenseitig vielfältig. Von Fußball-Clubs wie dem FC Schalke 04 und SV Werder Bremen über Rohstoffunternehmen wie Deutsche Rohstoff und HMS Bergbau bis hin zu traditionsreichen Familienunternehmen wie Homann Holzwerkstoffe – der KMU-Anleihemarkt erwies sich erneut für ein breites Feld an mittelständischen Unternehmen als wichtiger Finanzierungskanal.”

Leicht gestiegene Restrukturierungen und höheres Ausfallvolumen analog zum Gesamtmarkt

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 15 Anleihen restrukturiert (2024: 12), das betroffene Volumen lag dabei mit 387 Mio. Euro um 14 % über dem Vorjahreswert (2024: 338 Mio. Euro). Anleihe-Restrukturierungen haben sich angesichts der erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen als wichtiger Baustein für Unternehmen in Restrukturierungsphasen etabliert.

Mit einem Volumen von 155,0 Mio. Euro von 4 Emittenten lag das von Insolvenzen betroffene Anleihevolumen deutlich über dem Vorjahresniveau (2024: 60 Mio. Euro von 5 Emittenten). Zum Ende des ersten Halbjahres 2025 hatte noch ein ausgefallenes Volumen von lediglich 10 Mio. Euro zu Buche gestanden. Insgesamt hat sich die Zahl der Insolvenzen im Vergleich zum Gesamtmarkt maßvoll entwickelt.

IR.score: KMU-Anleiheemittenten mit verbesserter Investorenkommunikation

Im Vergleich zum Vorjahresniveau hat sich die Transparenzqualität im KMU-Anleihemarkt im Jahr 2025 leicht verbessert. Der durchschnittliche IR.score der Emittenten stieg von 3,9 auf 4,0 Punkte. Börsennotierte Unternehmen erzielten dabei einen durchschnittlichen IR.score von 4,3 Punkten, deutlich über dem Mittelwert nicht-börsennotierter Emittenten von 3,8 Punkten. Auch der Vergleich zwischen Erstemissionen und Folgeanleihen sowie bankbegleiteten und Eigenemissionen verdeutlicht die Bedeutung von Erfahrung: Folgeemissionen und Emissionen mit Bankunterstützung erreichten im Schnitt 4,2 Punkte und 4,3 Punkte, während Erstemissionen und Eigenemissionen jeweils nur auf 3,6 Punkte kamen.

Ausblick der Emissionshäuser für 2026:weiterhin robuste Marktentwicklung

Für 2026 erwarten die befragten Emissionsbanken 25 bis 30 KMU-Anleihen, getrieben von einem anhaltend hohen Finanzierungsbedarf. Solide Geschäftsmodelle, belastbare Kapitalstrukturen und professionelles Reporting gelten als Grundvoraussetzung für erfolgreiche Emissionen.

Frederic Hilke:

„Die Banken sind sich einig: Die Qualitätsanforderungen an Emittenten steigen und Transparenz wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor am KMU-Anleihemarkt. Investoren werden nach Ansicht der Emissionshäuser im laufenden Emissionsjahr selektiver agieren und Emittenten mit hoher Informationsqualität werden deutlich bessere Marktchancen eingeräumt.”

Eine Zusammenfassung der Erhebung ist über die Webseite der iron AG unter https://ir-on.com/kmu-anleihen/ erhältlich.

Deutsche KMU-Anleiheemissionen 2025

Emittent Branche* Laufzeit Kupon

(p.a.) Zielvolumen (in Mio. €) Platziertes Volumen

(in Mio. €)** Bioenergiepark Küste Besitzgesellschaft mbH Erneuerbare Energien 2025/2030 7,00 % 7,00 2,65 Biogena GmbH & Co KG Lebensmittel,

Getränke & Tabak 2025/2030 6,50 % 20,00 14,10 CHAPTERS Group AG Industrie- und Unternehmensdienstleistungen 2025/2030 7,00 % 100,00 k.A. Consilium Project Finance GmbH Erneuerbare

Energien 2025/2030 7,00 % 10,00 10,00 Dautrus Capital AG Immobilien 2025/2030 10,00 % 50,00 k.A. DEAG Deutsche Entertainment AG Reisen & Freizeit 2025/2029 7,75 % 75,00 75,00 Deutsche Rohstoff AG Öl, Gas & Kohle 2025/2030 6,00 % 50,00 50,00 DN Deutsche Nachhaltigkeit AG Finanzdienstleistungen 2025/2030 10,00 % 50,00 k.A. EPH Group AG Reisen & Freizeit 2025/2032 10,00 % 50,00 k. A. FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Reisen & Freizeit 2025/2030 6,50 % 50,00 90,00 FCR Immobilien AG Immobilien 2025/2030 6,25 % 30,00 24,20 Formycon AG Healthcare 2025/2029

7,00 % zzgl. 3-Monats-Euribor *** 50,00 70,00 HMS Bergbau AG Industrie- & Unternehmensdienstleistungen 2025/2030 10,00 % 50,00 50,00 Homann Holzwerkstoffe GmbH Bau & Materialien 2025/2032 7,50 % 120,00 120,00 JDC Group AG Finanzdienstleistungen 2025/2029 4,50 % zzgl. 3-Monats-Euribor*** 70,00 70,00 Kolibri Beteiligung GmbH Industrie- & Unternehmensdienstleistungen 2025/2029 7,00 % zzgl. 3-Monats-Euribor*** 145,00 145,00 Luana AG Erneuerbare Energien 2025/2030 9,50 % 20,00 k. A. PCC SE Chemie 2025/2031 5,50 % 40,00 28,00 PCC SE Chemie 2025/2027 4,00 % 30,00 21,50 PCC SE Chemie 2025/2030 5,50 % 25,00 25,00 reconcept GmbH Erneuerbare Energien 2025/2031 7,75 % 15,00 10,73 reconcept GmbH Erneuerbare Energien 2025/2031 6,50 % 10,00 11,00 SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Reisen & Freizeit 2025/2030 5,75 % 20,00 25,00 UBM Development AG Immobilien 2025/2030 6,75 % 100,00 75,00 Urbanek Real Estate GmbH Immobilien 2025/2032 10,00 % 50,00 5,00 VOSS Beteiligungen GmbH Erneuerbare Energien 2025/2030 7,00 % 10,00 5,44 ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Automobile & Teile 2025/2030 9,875 % 15,00 7,60 Ø 7,34 % 1,2 Mrd.

EUR 1,0 Mrd. EUR

Kriterien für KMU-Anleihen:

Emissionsvolumen bis zu 150 Mio. Euro; max. Stückelung pro Schuldverschreibung 1.000 Euro; Börsennotierung der Anleihe

* Brancheneinteilung gemäß Industry Classification Benchmark (Dow Jones, FTSE)

** Sofern keine Angaben (k. A.) zum platzierten Volumen vorlagen oder erfragt werden konnten, wurde das Platzierungsvolumen mit 0 Euro beziffert

*** 3-Monats-Euribor, Stand 2. Januar 2026: 2,029 %

iron – the good guidance company

Die iron AG steht für vertrauensvolle Beratung in Investor Relations, Finanzkommunikation, ESG und Nachhaltigkeit. Seit über 25 Jahren begleiten wir börsennotierte Small und Mid Caps, Anleiheemittenten sowie Mittelständler und Familienunternehmen – mit strategischem Blick und einem klaren Verständnis für die unternehmerische Realität. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen uns als zuverlässigen Sparringspartner: professionell, vorausschauend und auf Augenhöhe. Wir geben good guidance und sorgen für pragmatische und zielführende Lösungen.





Kontakt:

iron – the good guidance company

Frederic Hilke

Mittelstr. 12-14, Haus A

50672 Köln

T: +49 221 9140-970

E: ir@ir-on.com

http://ir-on.com

21.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2263756 21.01.2026 CET/CEST