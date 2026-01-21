EQS-News: swissnet Group vertieft bestehende Zusammenarbeit im Bereich IoT mit europaweit führendem Bauunternehmen

EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group vertieft bestehende Zusammenarbeit im Bereich IoT mit europaweit führendem Bauunternehmen



21.01.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





swissnet Group vertieft bestehende Zusammenarbeit im Bereich IoT mit europaweit führendem Bauunternehmen

Berg, Schweiz – 21. Januar 2026 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589– Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und cloudbasierten Netzwerkinfrastrukturen, baut ihre gute Marktposition im Bereich IoT (Internet of Things) weiter aus. Ein großes europäisches Unternehmen aus dem Bereich Ladenbau, das bereits erfolgreich IoT-Lösungen von swissnet nutzt, wird weitere rund 1.700 IoT-SIM-Karten von swissnet einsetzen.

Die IoT-Datenkarten sollen primär in der unternehmenseigenen Managementplattform zur Überwachung digitaler Touchpoints im Einzelhandel eingesetzt werden. Die Karten ermöglichen den sicheren Datenaustausch und eine effiziente Steuerung aller Geräte. Hierdurch werden Kosten gesenkt und Ressourcen eingespart. Es ist geplant, die Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen in den kommenden Monaten auf weitere Bereiche auszuweiten.

Jonathan Sauppe, Group Co-CEO DACH der swissnet Group, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit einem weiteren renommierten Unternehmen auf Basis der bisherigen guten Erfahrungen mit unseren Lösungen auszubauen. Dass sich der Kunde nach nur wenigen Monaten, in denen er unsere IoT-Lösungen nutzt, für den Ausbau entscheidet, ist ein großer Vertrauensbeweis und die Bestätigung der Leistungsfähigkeit unseres Portfolios.“



Über Swissnet Group

Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag



Swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, Co-CEO

Andre Jochem, Head of IR

jonathansauppe@swissnet.ag

andrejochem@swissnet.ag

Phone: +41 78 307 45 06 Kontakt UnternehmenSwissnet Group, Berg (Schweiz)Jonathan Sauppe, Co-CEOAndre Jochem, Head of IRPhone: +41 78 307 45 06

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresseedicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)Axel Mühlhaus/Doron KaufmannTel.: +49 69 905 505-53

21.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Swissnet AG Andhauserstrasse 62 8572 Berg Schweiz Internet: http://www.swissnet.ag/ ISIN: CH0451123589 WKN: A2QN5W Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2262436

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2262436 21.01.2026 CET/CEST