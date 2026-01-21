Erneut schweres Zugunglück in Spanien - Lokführer stirbt, zahlreiche Verletzte

Barcelona, 21. Jan (Reuters) - Bei einem Zugunglück in der Nähe der spanischen Stadt Barcelona ist am ⁠Dienstag der ‍Lokführer getötet und vier Fahrgäste schwer verletzt worden.

Eine Stützmauer war nach heftigen ‌Regenfällen auf die Gleise gestürzt und hatte den Nahverkehrszug in ‍Gelida am Rande von Barcelona zum Entgleisen gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Insgesamt seien 37 Menschen verletzt worden. Alle Fahrgäste seien aus dem Zug geborgen ‍worden.

Der Unfall ereignete sich nur ⁠zwei Tage nach einer Kollision und Entgleisung eines Hochgeschwindigkeitszuges in der Nähe von Adamuz in ‍der südlichen Provinz Córdoba, bei der 42 Menschen ums Leben kamen. ⁠Die Strecke des nun verunglückten Nahverkehrszuges ist seit langem für eine unzureichende Finanzierung und häufige Zwischenfälle bekannt. In einem ‍separaten Vorfall wurde ‌am Dienstagabend der Verkehr auf einer anderen Strecke des Nahverkehrsnetzes von Barcelona unterbrochen, weil eine Zugachse aus dem Gleis gesprungen war, wie der spanische Bahnbetreiber Adif auf der Plattform X mitteilte.

