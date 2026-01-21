EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
dpa-AFX · Uhr
STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland hat der US-Präsident den Bogen endgültig überspannt", teilte der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), in Straßburg mit./aha/DP/he
