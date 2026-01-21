Frankreichs Premier setzt Haushalt per Sonderklausel ohne Parlamentsabstimmung durch

Paris, 20. Jan (Reuters) - In Frankreich hat Ministerpräsident Sebastien Lecornu am Dienstag den Haushalt 2026 mit Hilfe einer verfassungsrechtlichen Sonderregelung ⁠ohne Abstimmung ‍durch das Parlament gebracht.

Die äußerste Linke, La France Insoumise (LFI), reichte umgehend einen Misstrauensantrag gegen die ‌Minderheitsregierung von Lecornu ein. Vom rechtsextremen Rassemblement National (RN) wurde ein ähnlicher Schritt erwartet.

Lecornu ‍hatte allerdings schon Montag angekündigt, genügend Rückhalt für eine Vertrauensfrage zu haben. Vor allem die oppositionellen Sozialisten wollen nach einer Reihe von Zugeständnissen Lecornus das voraussichtlich kommenden Freitag anstehende Misstrauensvotum nicht unterstützen. "Der Haushaltsentwurf ist blockiert", ‍rechtfertigte Lecornu sein Vorgehen im Parlament. "Und ⁠doch braucht Frankreich einen Haushalt." Die Abgeordneten hatten drei Monate lang den Haushaltsentwurf beraten, ohne zu einer Mehrheit zu ‍kommen.

Am Dienstag setzte Lecornu den die Einnahmen betreffenden Teil des Haushalts durch. Das Gesetz ⁠wandert nun in den Senat, bevor es zurück in die Nationalversammlung kommt. Lecornu muss auch die Ausgabenseite des Budgets noch durch das Parlament bringen, ‍bevor das Gesamtpaket steht.

Einem ‌Regierungsvertreter zufolge rechnet das Kabinett damit, dass der Haushalt in der ersten Februarhälfte endgültig verabschiedet wird. Ziel ist es, das Defizit auf maximal fünf Prozent der Wirtschaftsleistung zu begrenzen. Lecornu hatte ursprünglich versprochen, auf das Sonderrecht zu verzichten, fand jedoch trotz Zugeständnissen keine Mehrheit für eine reguläre Abstimmung.