Heeresinspekteur: Können uns stärker auf Grönland engagieren

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Der Inspekteur des Heeres, Christian Freuding, hält eine Beteiligung an einem verstärkten militärischen Schutz der Arktis auch mit Landstreitkräften für möglich. "Wenn die Bundeswehr von der Nato den Auftrag bekommt, können wir uns auch im Sinne der Bündnissicherheit stärker auf Grönland engagieren, für das Heer gesprochen etwa mit Gebirgsjägern", sagte der Generalleutnant dem "Handelsblatt".

Die Winterausrüstung dafür sei vorhanden. "Die Gebirgsjägerbrigade 23 nimmt damit gut ausgestattet ohnehin im März an der Übung Cold Response in Norwegen teil", sagte Freuding.

Er betonte die Bedeutung der militärischen Zusammenarbeit mit den USA. Er habe sehr gute Beziehungen zu seinem amerikanischen Ansprechpartner, dem Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa und Afrika. "Wir sprechen nahezu wöchentlich - professionell und vertrauensvoll", sagte Freuding.

"Die Amerikaner haben bei Aufklärung, Logistik, Führungsfähigkeit und weitreichenden Waffensystemen Fähigkeiten, die uns momentan noch fehlen. Deshalb brauchen wir auch weiterhin den Schulterschluss mit den USA", sagte der Generalleutnant. "Und wir wollen diese Partnerschaft auch, weil wir überzeugt sind, dass uns im transatlantischen Verbund die Wahrung des Friedens durch Abschreckung am besten gelingt."/cn/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Weltwirtschaftsforum
Technischer Zwischenfall verzögert Trumps Reise in die Schweizheute, 06:51 Uhr · dpa-AFX
Technischer Zwischenfall verzögert Trumps Reise in die Schweiz
Trumps Zölle wegen Grönland
Macron bringt EU-Antwort auf den Weg – deutsche Soldaten ziehen ab18. Jan. · dpa-AFX
Macron bringt EU-Antwort auf den Weg – deutsche Soldaten ziehen ab
Zolldeal zwischen USA und Europa gefährdet
Trump-Zoll-Drohung: EU-Spitzen warnen vor "Abwärtsspirale"18. Jan. · dpa-AFX
Trump-Zoll-Drohung: EU-Spitzen warnen vor "Abwärtsspirale"
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News