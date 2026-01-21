Ifo: Berater und Wirtschaftsprüfer entkoppeln sich von schwacher Konjunktur

Berlin, 21. Jan (Reuters) - Der Optimismus von Rechts- und Steuerberatern sowie Wirtschaftsprüfern in Deutschland ist vor dem Jahreswechsel deutlich gestiegen.

Das Barometer für deren ⁠Geschäftserwartungen legte im ‍Dezember auf 13,0 Punkte zu, von 5,7 Zählern im November, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner ‌Umfrage mitteilte. Die aktuelle Geschäftslage bewertet die Branche hingegen etwas schlechter, aber weiter positiv. "Die Rechtsberater, Steuerberater ‍und Wirtschaftsprüfer spüren die aktuell schwache Konjunktur bisher kaum", sagte Ifo-Branchenexpertin Carola Boede. "Im Jahresverlauf 2025 war durchschnittlich jedes zweite Unternehmen der Branche mit den Geschäften zufrieden."

Insgesamt blieb das Geschäftsklima in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung nahezu stabil bei 27,2 Punkten (27,3 Punkte im ‍November). Die Stimmung in der Branche ist ⁠damit nach wie vor deutlich besser als im Durchschnitt im Dienstleistungssektor. "Mit Ausnahme des Coronaschocks war das Geschäftsklima für die Rechtsberater, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ‍seit Erhebung der Zeitreihe noch nie im negativen Bereich", sagte Boede.

Für die Branche bestehen demnach auch ⁠2026 gute Chancen auf weiteres Umsatzwachstum. Im Dezember stieg das Barometer für die Umsatzerwartungen auf 48,1 Punkte, von zuvor 46,2 Zählern. Auch blieben Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) wichtige Wachstumstreiber, ‍hieß es. Insgesamt hätten sich ‌die Umsätze in der Branche im Jahresverlauf 2025 konstant positiv entwickelt, so das Ifo-Institut.

Die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr mit einem geringeren Wirtschaftswachstum als noch im Herbst angenommen. Im Entwurf des Jahreswirtschaftsberichts nehme das Wirtschaftsministerium die Wachstumserwartung für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2026 auf 1,0 Prozent zurück, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einem Insider. Im Herbst waren noch 1,3 Prozent veranschlagt worden. Für 2027 gehe die ⁠Regierung demnach nun von 1,3 Prozent aus.

