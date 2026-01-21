Industriemanager Kaeser warnt vor Schaden für Weltwirtschaft

DAVOS, 21. Jan (Reuters) - Der Aufsichtsratschef des Energietechnikkonzerns Siemens Energy, Joe Kaeser, hat ⁠vor den ‍Folgen der globalen Handelsspannungen gewarnt.

Diese beschädigten die Weltwirtschaft, sagte Kaeser ‌am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des Weltwirtschaftsforums ‍in Davos. Er kündigte an, dass Siemens-Energy-Chef Christian Bruch später an einem Treffen von Unternehmenschefs mit US-Präsident Donald Trump teilnehmen werde. ‍Dieser hat seit seinem ⁠Amtsantritt vor einem Jahr zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland, mit Zöllen belegt.

Siemens ‍Energy sei davon nicht besonders betroffen, sagte Kaeser. Für ⁠die Europäische Union (EU) sei die Situation aber womöglich ein Weckruf, den sie brauche. Die USA seien ‍in vielerlei ‌Hinsicht ein sehr wichtiger Markt. Dies gelte unter anderem für die Innovationskraft, die Geschwindigkeit und Technologien im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz und Datenzentren.

