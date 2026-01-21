Inflation in Großbritannien auf dem Vormarsch

London, 21. Jan (Reuters) - Die Inflation in Großbritannien ist vor der Jahreswende stärker als erwartet gestiegen.

Sie kletterte im Dezember laut dem Office ⁠for National Statistics ‍auf 3,4 Prozent nach 3,2 Prozent im November. Für Auftrieb sorgten insbesondere höhere Flug- und Tabakpreise. Von ‌Reuters befragte Experten hatten einen Anstieg auf 3,3 Prozent erwartet. Großbritannien verzeichnet damit weiterhin ‍die höchste Inflation im Kreis der G7-Industrienationen. Investoren erwarten dennoch weiterhin eine Zinssenkung der Bank of England (BoE) im Laufe des Jahres. Die Dienstleistungspreisinflation, die von der Zentralbank genau beobachtet wird, stieg im Einklang mit den Analystenprognosen auf 4,5 Prozent ‍nach 4,4 Prozent im November.

Es wird jedoch ⁠erwartet, dass sich das Tempo der Preissteigerungen auf der Insel in den kommenden Monaten deutlich verlangsamen wird. Zentralbankchef Andrew Bailey geht ‍davon aus, dass die Gesamtinflation voraussichtlich im April oder Mai nahe am Zielwert der Zentralbank von ⁠2,0 Prozent liegen wird.

Die BoE werde sich daher von den jüngsten Inflationszahlen nicht beunruhigen lassen, meint Ökonom Nicholas Crittenden vom Forschungsinstitut National Institute of Economic and Social Research: "Wir ‍gehen weiterhin von einer ‌Leitzinssenkung im ersten Halbjahr aus, sofern keine erneuten geopolitischen Spannungen den aktuellen Inflationspfad durcheinanderbringen." Im Dezember senkte der geldpolitische Ausschuss der BoE den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 3,75 Prozent. Die Entscheidung in dem neunköpfigen Gremium fiel damals extrem knapp aus: Fünf Mitglieder stimmten dafür, vier dagegen. Der nächste Zinsentscheid steht am 5. Februar an.

