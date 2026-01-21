IRW-News: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera äußert sich zur Proklamation der Vereinigten Staaten im Hinblick auf die Stärkung der Lieferketten für kritische Mineralien

IRW-PRESS: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera äußert sich zur Proklamation der Vereinigten Staaten im Hinblick auf die Stärkung der Lieferketten für kritische Mineralien

Edmonton, Alberta - 21. Januar 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE:EMET | OTCQB:EMETF | FWB:4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) begrüßt Präsident Trumps Proklamation vom 14. Januar 2026 gemäß Abschnitt 232 des Trade Expansion Act, in der Bundesbehörden angewiesen werden, Vereinbarungen auszuhandeln, die darauf abzielen, die heimischen und verbündeten Lieferketten für verarbeitete kritische Mineralien und deren Derivate, einschließlich Seltenerdmetalle, zu sichern.

Die Proklamation mit dem Titel Adjusting Imports of Processed Critical Minerals and Their Derivative Products into the United States https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/adjusting-imports-of-processed-critical-minerals-and-their-derivative-products-into-the-united-states/

folgt auf eine Untersuchung gemäß Abschnitt 232, die ergeben hat, dass die Vereinigten Staaten bei 12 kritischen Mineralien zu 100 Prozent und bei weiteren 29 kritischen Mineralien zu mindestens 50 Prozent von Nettoimporten abhängig sind. Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass verarbeitete kritische Mineralien und daraus hergestellte Produkte in solchen Mengen und zu solchen Bedingungen importiert werden, dass sie die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu gefährden drohen.

Obwohl die Vereinigten Staaten der zweitgrößte Produzent von geförderten Seltenerdoxiden weltweit sind, bleiben sie aufgrund begrenzter inländischer Verarbeitungskapazitäten stark von Importen abhängig. Diese Dynamik unterstreicht die Notwendigkeit sowohl neuer Fördermengen aus verbündeten Ländern als auch einer erweiterten Verarbeitungsinfrastruktur im eigenen Land, um die Abhängigkeit von ausländischen Versorgungsquellen zu verringern.

Der Fokus der Regierung auf den Aufbau sicherer Lieferketten für verarbeitete kritische Mineralien aus verbündeten Ländern unterstreicht die strategische Bedeutung der Exploration und Erschließung von Seltenerdmetallprojekten in stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsstaaten, erklärt Brad Brodeur, CEO von Canamera. Die US-Regierung hat ihr Bekenntnis zu dieser Zielsetzung bereits durch Investitionen der Development Finance Corporation in brasilianische Seltenerdprojekte zum Ausdruck gebracht, wie etwa die Bereitstellung von Mitteln in Höhe von bis zu 465 Mio. USD für Serra Verde https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-07/us-backs-serra-verde-s-brazilian-rare-earth-project-with-465-million-funding

sowie die Finanzierung des Projekts Carina https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/3072-tsx/ara/186409-aclara-receives-u-s-government-investment.html

der Firma Aclara Resources. Beide Projekte befinden sich im Bundesstaat Goiás. Dies bestätigt einmal mehr die Strategie von Canamera, sich auf Explorationsprojekte im Bereich der Seltenen Erden in den Vereinigten Staaten, Kanada und Brasilien zu konzentrieren. Dazu zählen auch unsere Projekte Turvolândia und São Sepé in Brasilien.

Auswirkungen für den Seltenerdmetallsektor

Die Proklamation signalisiert eine bedeutende politische Wende, von der Unternehmen profitieren könnten, die in verbündeten Ländern im Bereich der Exploration und Erschließung von Seltenen Erden tätig sind. Die wichtigsten Auswirkungen sind:

- Investitionen in die Verarbeitungsinfrastruktur: Die Erkenntnis, dass die Verarbeitungskapazität der entscheidende Engpass ist, könnte zu erhöhten Investitionen der Regierung und des privaten Sektors in nordamerikanische Abscheidungs- und Raffinerieanlagen führen.

- Überlegungen zur industriellen Basis im Verteidigungsbereich: Die Proklamation deklariert Seltenerd-Permanentmagnete als unverzichtbar für Verteidigungssysteme und kritische Infrastruktureinrichtungen, was langfristig die Nachfrage nach schweren Seltenerdmetallen stützen könnte.

Canameras Seltenerdmetall-Portfolio

Canamera baut ein diversifiziertes Portfolio von Explorationsprojekten für Seltenerdmetalle in verbündeten Jurisdiktionen auf:

- Projekte in Brasilien: Optionen auf die Seltenerdmetallprojekte Turvolândia und São Sepé in Brasilien, einer Jurisdiktion mit enormem Seltenerdpotenzial und wachsenden Verbindungen zu den nordamerikanischen Märkten.

- Projekt Iron Hills (Colorado, USA): Ein Explorationsprojekt für Seltenerdmetalle und kritische Mineralien, das beste Aussichten auf Vorkommen alkalischer bzw. karbonatithaltiger magmatischer Systeme hat und an dem das Unternehmen eine lizenzgebührenfreie Beteiligung von 100 % hält.

- Projekt Schryburt Lake (Ontario, Kanada): Ein Explorationsprojekt mit in Karbonatit gebundenen Seltenerdmetallen und Niob, in dem vier vorrangige Zielzonen definiert wurden. Das Unternehmen hat hier die Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 %.

- Projekt Garrow (Ontario, Kanada): Ein Explorationsprojekt für Seltenerdmetalle und Niob, an dem das Unternehmen eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % hält.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), Vice President, Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Canamera Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das auf kritische Mineralien und Seltenerdmetalle spezialisiert ist und die Absicht hat, sich ein diversifiziertes Portfolio von Projekten in Distriktgröße auf dem gesamten amerikanischen Kontinent aufzubauen. In Nordamerika umfasst das Portfolio des Unternehmens das Seltenerdmetall-Niob-Projekt Schryburt Lake in Ontario, das Projekt Iron Hills mit kritischen Mineralien und Seltenerdmetallen in Colorado, das Seltenerdmetallprojekt Garrow im Norden von Ontario, das Uranprojekt Great Divide Basin in Wyoming und das Projekt Mantle in British Columbia. In Südamerika widmet sich Canamera dem weiteren Ausbau der Seltenerdmetallprojekte Turvolândia und São Sepé in Brasilien. Bei diesem Portfolio konzentriert sich Canamera vor allem auf wenig explorierte Regionen mit starken geologischen Signaturen und einer für den Bergbau aufgeschlossenen Verwaltung. Dabei werden geochemische, geophysikalische und geologische Daten eingesetzt, um vielversprechende Explorationsmöglichkeiten zu generieren und voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie wird, plant, erwartet, könnte, potenziell, kann, glaubt und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den möglichen Auswirkungen der US-Handelspolitik auf den Seltenerdsektor; dem Potenzial für erhöhte Investitionen der US-Regierung oder des privaten Sektors in die Exploration und Erschließung von Seltenerdvorkommen; die Möglichkeit von Vorzugsbedingungen für Seltenerdprojekte in verbündeten Rechtsgebieten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralexplorationsprojekte voranzutreiben; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Optionen auszuüben und weitere Explorationsarbeiten durchzuführen; sowie die Explorationsstrategien des Unternehmens im Allgemeinen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Änderungen in der Politik der US-amerikanischen oder kanadischen Regierung; Änderungen der Rohstoffpreise für Seltenerdelemente; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten; die Unfähigkeit des Unternehmens, Optionen aus seinen Optionsverträgen auszuüben; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Interpretation geophysikalischer und geochemischer Daten; die Möglichkeit, dass weitere Explorationen nicht zur Abgrenzung von Mineralressourcen führen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Fortsetzung der Exploration; sowie allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration.

Weitere Risikofaktoren, die das Unternehmen betreffen, sind in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sedarplus.ca zu finden.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82613

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82613&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13711A1003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.