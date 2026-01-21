IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics intensiviert seinen strategischen Fokus auf die präzise Arzneimittelverabreichung, um das Potenzial von Biologika in der Krebstherapie voll auszuschöpfen

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics intensiviert seinen strategischen Fokus auf die präzise Arzneimittelverabreichung, um das Potenzial von Biologika in der Krebstherapie voll auszuschöpfen

Montreal, QC, Kanada, 21. Januar 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute einen weiteren Schritt in seiner betrieblichen Positionierung angekündigt, der dem Fokus des Unternehmens auf die präzise intrazelluläre Arzneimittelverabreichung Rechnung trägt und der Weiterentwicklung der proprietären Plattform Accum® über interne Entwicklungsprogramme und strategische Partnerschaften dient. Accum® wurde entwickelt, um das volle Potenzial komplexer Krebsbiologika auszuschöpfen. Es optimiert die intrazelluläre Verabreichung und erhöht damit die therapeutische Wirksamkeit bei gleichzeitiger Verringerung der Toxizität.

Im Mittelpunkt dieser Strategie steht Accum®, die proprietäre Plattform von Defence Therapeutics für die präzise Wirkstoffabgabe, die eine der größten Herausforderungen in der Onkologie lösen soll: die wirksame Abgabe von Wirkstoffen in den Intrazellulärraum. Durch die Verbesserung der zellulären Aufnahme und Freisetzung der Wirkstoffladung erhöht Accum® die therapeutische Wirksamkeit bei niedrigeren Dosierungen, wodurch die Toxizität verringert und den Patienten ein besserer Zugang zu fortschrittlichen Krebsbehandlungen ermöglicht werden kann.

Defence priorisiert diese Plattform und dieses Partnerschaftsmodell durch eine duale Strategie, bei der interne F&E-Programme mit strategischen Partnerschaften im gesamten Biotech- und Pharma-Ökosystem kombiniert werden. Dieser Ansatz ermöglicht die Optimierung sowohl bestehender als auch zukünftiger Assets, wie etwa Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), Radiopharmaka und andere komplexe Biologika. Dadurch werden Therapeutika, die traditionell in späteren Behandlungsphasen zum Einsatz kamen, zu sichereren und wirksameren Optionen in der Erstbehandlung.

Wir haben einen klaren Fokus: Wir wollen die Wirkstoffabgabe auf zellulärer Ebene optimieren, damit Krebstherapien - unabhängig davon, ob sie von Defence selbst oder von unseren Partnern entwickelt wurden - ihr volles Potenzial entfalten können, so Sébastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. Accum® soll einen optimalen Mehrwert für unsere Partner schaffen und letztendlich auch bessere Behandlungsergebnisse für Patienten erzielen.

Mit dieser verfeinerten Positionierung bekräftigt Defence Therapeutics sein Bekenntnis zur Präzisionsonkologie, zur Zusammenarbeit und zur Umwandlung modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse in lebensverändernde Behandlungen - mit einem Geschäftsmodell, das darauf ausgelegt ist, eine skalierbare Wertschöpfung für Partner und eine langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre zu generieren. Wenn Sie mehr erfahren oder Möglichkeiten einer Partnerschaft sondieren möchten, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Heranziehen modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

