IRW-News: Military Metals Corp.: Military Metals gibt bekannt, dass die Bodenprobenahmen 2025 eine 800 m lange Antimonanomalie auf dem Antimonprojekt Last Chance in Nevada (USA) abgegrenzt haben

VANCOUVER, BC, 21. Januar 2026 / IRW-Press / Military Metals Corp. (das Unternehmen oder MILI) (CSE: MILI, OTC: MILIF, FWB: QN90) meldet Ergebnisse von Bodenprobenahmen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, vormals produzierenden Antimonprojekt Last Chance (Last Chance oder das Konzessionsgebiet). Die Ergebnisse des Programms 2025 definieren eine 800 m lange Zone mit anomalen Antimonwerten im Boden, die sich vom historischen Bergbaugebiet in Richtung Nordwesten und Südosten erstreckt. Das Konzessionsgebiet befindet sich in Nye County (Nevada), 12 km westlich der Goldmine Round Mountain von Kinross und 70 km nördlich der Stadt Tonopah.

Höhepunkte:

- Die obersten 10 % der Antimonergebnisse definieren eine von Nordwesten nach Südosten verlaufende anomale Zone von 815 m.

- Der kürzlich definierte Trend erstreckt sich vom historischen Bergbaugebiet nach außen in Richtung Nordwesten und Südosten.

- Die Ergebnisse des Programms werden mit den bislang auf dem Konzessionsgebiet erhobenen weiteren Daten zusammengeführt, mit dem Ziel, Bohrziele abzugrenzen.

- Ausgewählte Schürfproben aus dem Frühjahr 2025, die von Mitarbeitern des Unternehmens entnommen wurden, ergaben Antimongehalte von 6,66 % und 11,61 %, wobei die Werte zwischen 0,005 % und 11,61 % Antimon variieren (siehe Pressemitteilung vom 19. Juni 2025).

- Zwischen 1941 und 1942 wurden über 200 Tonnen Stibnit verschifft, wobei die letzte gemeldete Produktion im Jahr 1958 44 Tonnen mit einem Antimongehalt von 10 bis 15 % umfasste (1).

CEO und Director Scott Eldridge sagte: Dieses kosteneffiziente Programm hat wertvolle Erkenntnisse für unser Projekt Last Chance geliefert, da wir Potenzial für ein verborgenes mineralisiertes System sehen. In Kombination mit unseren anderen Explorationsdaten werden diese Ergebnisse direkt in die zukünftigen Ziele für Bohrprogramme bei Last Chance einfließen und so unser Verständnis des mineralisierten Systems verbessern.

Antimon ist in den USA offiziell als kritisches Mineral gelistet, was bedeutet, dass es in Politik und Planung besondere Aufmerksamkeit erhält. Es ist zu beobachten, dass die Regierung verstärkt in kritische Mineralien investiert, und zwar in Form von Subventionen, Beteiligungen und Darlehen. Unser vormals produzierendes Projekt Last Chance könnte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer sicheren inländischen Antimonversorgung für die USA und deren Verbündete spielen.

(1) (Quelle: Lawrence, E.F., 1963: ANTIMONY DEPOSITS OF NEVADA, Nevada Bureau of Mines, Bulletin 61, S. 152).

Die Untersuchung der Bodenausrichtung wurde im Oktober 2025 auf Empfehlung eines beratenden Strukturgeologen des Projekts durchgeführt. Bodenproben vom B-Horizont wurden mit einer Handschaufel entnommen und vor dem Verpacken vor Ort durch ein 2,36-mm-Sieb gesiebt, wobei darauf geachtet wurde, Probenahmen an Standorten mit potenzieller anthropogener Kontamination aufgrund historischer Abbau- und Explorationsaktivitäten zu vermeiden.

Die obersten 10 % der Antimon-Analyseergebnisse (53,5 ppm bis 952 ppm) sind geografisch entlang einer von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Zone konzentriert, die sich vom historischen Bergbaugebiet nach außen erstreckt und eine klar abgegrenzte Zone mit anomalen Antimonwerten im Boden über eine Oberflächenlänge von 815 m definiert. (siehe Abbildung 1 unten.)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82615/MilitaryMetals_210126_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Karte der geochemischen Antimonergebnisse von Bodenproben, die im Rahmen des Bodenprogramms 2025 auf dem Antimonprojekt Last Chance von Military Metals im US-Bundesstaat Nevada entnommen wurden.

Technischer Hinweis hinsichtlich Probenahmeverfahren und Analyse

Bodenproben vom B-Horizont wurden mit einer Handschaufel entnommen und vor dem Verpacken in Beuteln mit einem eindeutig beschrifteten Proben-/Analyseetikett vor Ort durch ein 2,36-mm-Sieb gesiebt. Es wurde darauf geachtet, dass keine Proben an Standorten entnommen wurden, die möglicherweise durch historische Abbau-, Explorations- oder andere anthropogene Quellen kontaminiert waren. Zertifizierte Referenzmaterialien in Form von Analysestandards und Leerproben wurden in einer Häufigkeit von 4 % der Probencharge in die Probenabfolge eingefügt.

Die Analysen wurden von American Assay Laboratories in Sparks, Nevada, einem gemäß ISO/IEC 17025:2017 akkreditierten Anbieter von Analysedienstleistungen, durchgeführt. Die Ermittlung der Goldwerte erfolgte mittels traditioneller Brandprobe (FA) mit einer 30-g-Teilprobe, die mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) abgeschlossen wurde. Die Ergebnisse für Ag, As, Ca, Cu, Fe, Hg, Li, Pb, Sb und Zn wurden mittels Aufschluss aus vier Säuren und ICP-OES-Abschluss ermittelt.

Aktionärsrechteplan

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass das Board of Directors des Unternehmens hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 23. Oktober 2025 einen Aktionärsrechteplan (der Rechteplan) mit Odyssey Trust Company als Rechteverwalter eingeführt hat, der am 20. Januar 2026 in Kraft tritt.

Gemäß dem Rechteplan ist jede ausgegebene und ausstehende Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie bzw. zusammen die Stammaktien) mit einem Recht verbunden. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Rechteplans können die Rechte ausgeübt werden, falls eine Person (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen und Partnern sowie mit ihr gemeinsam handelnden Personen) ohne Einhaltung der Bestimmungen des Rechteplans hinsichtlich zulässiger Angebote und anderer ähnlicher Bestimmungen ein wirtschaftlicher Eigentümer von 20 % oder mehr der ausstehenden Stammaktien wird. In diesem Fall können die Inhaber der Rechte (ausgenommen die erwerbende Person und deren verbundenen Parteien) ihre Rechte auf den Erwerb zusätzlicher Stammaktien mit einem erheblichen Abschlag auf den zu diesem Zeitpunkt herrschenden Marktpreis der Stammaktien ausüben.

Obwohl der Rechteplan ab dem Datum seiner Annahme durch das Board of Directors des Unternehmens wirksam ist, hat das Unternehmen entschieden, den Rechteplan einer Genehmigung der Aktionäre des Unternehmens zu unterwerfen. Das Unternehmen wird bei der nächsten Jahreshauptversammlung am 23. Februar 2026 (die Versammlung) die Genehmigung des Rechteplans durch die Aktionäre einholen. Eine Zusammenfassung der wesentlichen Bedingungen des Rechteplans wird im Informationsrundschreiben des Managements enthalten sein, die den Aktionären in Zusammenhang mit der Versammlung zugesendet werden wird. Eine vollständige Kopie des Rechteplans wird unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von David Murray B.Sc, P.Geo., Vice President - Exploration von Military Metals Corp. und einem gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen über Military Metals Corp. und seine Initiativen im Bereich kritischer Mineralien finden Sie unter: https://www.militarymetalscorp.com.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralvorkommen mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, dürften oder werden erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens in Bezug auf das Gold- und Antimonprojekt Last Chance sowie zu den künftigen Bedingungen im Zusammenhang mit der Entwicklung kritischer Mineralien weltweit und in den USA. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Zu den bekannten Risiken zählen Risiken im Zusammenhang mit der zukünftigen Nachfrage nach Antimon, Veränderungen der Lieferketten, die dazu führen, dass die Exploration, Erschließung und Produktion von Antimon oder kritischen Mineralien in den Vereinigten Staaten und weltweit an Priorität verlieren, oder Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit im Bereich der Mineralexploration, einschließlich Genehmigungen, Arbeitskräftemangel oder -ausfälle, soziale Unruhen, Verfügbarkeit von Kapital, Verfügbarkeit von Ausrüstung und anderen Ressourcen oder ähnliche Risiken. Weitere Risikofaktoren finden Sie auch in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

