IRW-News: Plaid Technologies Inc.: Plaid gibt die Ernennung von Shawn Babcock zum Chief Operating Officer bekannt

IRW-PRESS: Plaid Technologies Inc.: Plaid gibt die Ernennung von Shawn Babcock zum Chief Operating Officer bekannt

Vancouver, British Columbia - 21. Januar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) (Plaid oder das Unternehmen) gibt heute die Ernennung von Shawn Babcock zum Chief Operating Officer mit Wirkung vom 20. Januar 2026 bekannt.

Herr Babcock verfügt über mehr als neun Jahre Erfahrung in leitenden Führungspositionen und kann eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Kommerzialisierung innovativer Technologien in aufstrebenden Industriesektoren vorweisen, insbesondere mit Bezug zu Unternehmen aus den Bereichen Bauwesen und Werkstoffe.

Herr Babcock ist ein praxisorientierter Manager, der dafür bekannt ist, neuartige Technologien in skalierbare, betrieblich effiziente kommerzielle Plattformen zu überführen. Sein Hintergrund vereint kreative Problemlösungskompetenz, praktische Führungserfahrung, eine Ausbildung im Rechnungswesen und technologisches Fachwissen, wodurch er ideal positioniert ist, um die Umsetzung zu leiten, während das Unternehmen von der Entwicklung zur groß angelegten Kommerzialisierung übergeht.

Zuletzt war Herr Babcock als Chief Executive Officer von Change Agronomy tätig, wo er eines der größten industriellen Hanfunternehmen Nordamerikas gegründet und erfolgreich skaliert hat. Während seiner Tätigkeit bei Change Agronomy entwickelte er eine mehrstufige, zum Patent angemeldete Agronomie- und Verarbeitungsplattform, die in der Lage ist, hochwertige Industrie-Fasern, Hanfschäben und Proteine in großem Maßstab zu produzieren. Er sicherte Eigenkapital- und Investitionsfinanzierungen in Nordamerika und dem Vereinigten Königreich und leitete operative Teams sowohl in Kanada als auch im Vereinigten Königreich. Unter seiner Führung brachte das Unternehmen zudem mehrere nachhaltige Einzelhandelsprodukte auf den Markt, die in dieser Form erstmals erhältlich waren.

Shawn bringt genau die operative Disziplin und Kommerzialisierungserfahrung mit, die wir in dieser Phase unseres Wachstums benötigen, so Guy Bourgeois, CEO von Plaid Technologies. Seine Fähigkeit, neue Technologien zu vermarkten, skalierbare Abläufe aufzubauen und komplexe Lieferketten zu navigieren, wird für uns bei der Vorbereitung einer breiten Markteinführung entscheidend sein.

Als Chief Operating Officer wird Herr Babcock das operative Tagesgeschäft überwachen, wobei sein Hauptaugenmerk auf der Skalierung und Kommerzialisierung der zuvor angekündigten Zementadditiv- und Graphendispersionstechnologien des Unternehmens liegen wird. Zu seinen Aufgaben gehören die Förderung der Produktionsbereitschaft, die Integration der Lieferkette und die Qualitätskontrolle für den gebrauchsfertigen Zementzusatzstoff des Unternehmens sowie die Unterstützung des Einsatzes vor Ort in verschiedenen Bohrloch- und Bauumgebungen.

Herr Babcock wird auch die operative Umsetzung leiten, die erforderlich ist, um die Technologie von der erfolgreichen Validierung zur wiederholbaren, groß angelegten Einführung zu überführen, wobei er für Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kompatibilität mit den bestehenden Verfahren der Zementverarbeitung, -mischung und -einbringung sorgt, die von den Betreibern der Branche verwendet werden.

Ich freue mich sehr, an diesem entscheidenden Punkt für Plaid tätig zu werden, sagte Babcock. Die Technologie des Unternehmens hat das Potenzial, bedeutende Leistungs- und Effizienzsteigerungen in industriellen Anwendungen zu erzielen, und ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die Ziele umzusetzen, den Betrieb zu skalieren und für die Kunden und Aktionäre gleichermaßen langfristige Werte zu schaffen.

Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Babcock und vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange hat das Unternehmen Herrn Babcock am 20. Januar 2026 gemäß dem langfristigen Incentive-Plan des Unternehmens 200.000 Aktienoptionen (die Optionen) und 150.000 Restricted Share Units (RSUs) gewährt. Die Optionen können zu einem Preis von 0,60 $ pro Stammaktie ausgeübt werden und werden in gleichen vierteljährlichen Raten über einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab dem Datum der Gewährung unverfallbar. Die Optionen verfallen vier (4) Jahre nach dem Datum der Gewährung. Die RSUs werden in drei Tranchen bei Erreichen bestimmter Leistungsziele gemäß den Bedingungen der RSU-Zuweisungsvereinbarung fällig und verfallen vier (4) Jahre nach dem Zuteilungsdatum.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Technologien. Plaid verfolgt gleichzeitig eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für seine proprietäre, mit Graphen angereicherte Betonmischung, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Bohrlochzement und Untergrundanwendungen liegt. Das Management geht davon aus, dass die einzigartige Mischung von Plaid den Weg für eine neue Ära der Bohrlochstilllegung ebnen wird, indem sie modernste Materialien mit Präzisionstechnik kombiniert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Entwicklungsprogramm des Unternehmens, zu den erwarteten Leistungsmerkmalen, zu potenziellen kommerziellen Anwendungen, zur Skalierbarkeit sowie zu zukünftigen Tests und Validierungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf die technische Entwicklung, Testergebnisse, die Zusammenarbeit mit Dritten, regulatorische Anforderungen, die Marktakzeptanz und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

