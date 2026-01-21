Kriselnde IT-Firma Atos übertrifft trotz Umsatzminus Gewinnziel

Danzig, 21. Jan (Reuters) - Der harte Sanierungskurs zahlt sich für Atos offenbar aus. Vorläufigen Berechnungen zufolge liege der Gewinn ⁠2025 über ‍den eigenen Prognosen, teilte die französische IT-Firma am Mittwoch mit.

Details nannte sie zunächst nicht. Sie ‌hatte ein operatives Ergebnis von 340 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die ‍Erlöse seien im vergangenen Jahr erwartungsgemäß um knapp 14 Prozent auf acht Milliarden Euro geschrumpft.

Anleger reagierten erleichtert auf die Zahlen. Atos-Titel stiegen zur Eröffnung der Pariser Börse um sechs Prozent und machten ihre ‍Verluste der vergangenen Tage weitgehend ⁠wett.

Die einstige Vorzeigefirma, zu der auch die ehemalige IT-Sparte von Siemens gehört, ist unter anderem durch Führungsquerelen und ‍strategische Fehler in eine Schieflage geraten. Im Rahmen einer Entschuldung erhalten die Gläubiger einen ⁠Großteil der Firma. Übrig bleiben 1,95 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten, die mit dem Verkauf von Unternehmensteilen getilgt werden sollen. Zudem baut Atos ‍Stellen ab.

In Skandinavien und ‌Lateinamerika habe sich sein Unternehmen bereits von Geschäftsbereichen getrennt, sagte Atos-Chef Philippe Salle bei einer Telefonkonferenz am Mittwoch. Im laufenden Jahr werde sich der Konzern aus zehn weiteren Staaten zurückziehen. "Das Vertrauen der Kunden kehrt allmählich zurück, wenn auch langsamer als gedacht."

