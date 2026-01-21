Lagarde fordert Europa nach Trumps Zolldrohungen zu Entschlossenheit auf

Paris/Frankfurt, 21. Jan (Reuters) - Angesichts der Umbrüche in der Welt muss die Wirtschaft in Europa laut EZB-Chefin ⁠Christine Lagarde auf ‍den Prüfstand.

Sie brauche eine "gründliche Überprüfung", um dem "Anbruch einer neuen internationalen Ordnung" gewachsen zu ‌sein, sagte sie am Mittwoch dem Radiosender RTL. Zuletzt hatten Pläne ‍von US-Präsident Donald Trump in Europa für Alarm gesorgt. Er drohte, ab Februar zusätzliche Zölle gegen acht europäische Nato-Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, zu verhängen, sollten sich diese gegen seine ‍Besitzansprüche auf Grönland stellen. Europa müsse ⁠als Reaktion seine verfügbaren Instrumente aufzeigen, Entschlossenheit demonstrieren und geeint auftreten, mahnte Lagarde. Sie erwarte lediglich ‍einen geringen Inflationseffekt durch die US-Zölle, der Deutschland allerdings stärker treffen werde ⁠als Frankreich.

Am Vorabend hatte die Französin auf CNN gesagt, das Vertrauen zwischen Europa und den USA werde durch politische Spannungen untergraben. Doch ‍dies werde die ‌seit Langem stockende europäische Integration beschleunigen. "Dies ist ein Weckruf, ein größerer als je zuvor", fügte sie hinzu. Sie glaube, dass die aktuellen Ereignisse der europäischen Integration einen enormen Schub verleihen könnten.

(Bericht von Inti Landauro and Alessandro Parodi, Balazs Koranyi, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)