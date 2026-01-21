Lebenslange Haft für Attentat auf Japans Ex-Regierungschef Abe

Nara, 21. Jan (Reuters) - Dreieinhalb Jahre nach dem tödlichen Anschlag auf den früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Japan ist der Attentäter ⁠zu einer lebenslangen ‍Haftstrafe verurteilt worden.

Das Bezirksgericht in Nara gab das Strafmaß gegen den 45-jährigen Tetsuya Yamagami am Mittwoch ‌bekannt. Richter Shinichi Tanaka bezeichnete die Tat als "verabscheuungswürdig". Es sei klar, dass der Gebrauch ‍einer Schusswaffe in einer großen Menschenmenge ein extrem gefährliches und bösartiges Verbrechen sei, zitierte ihn der Sender NHK.

Ein Schuldspruch galt als sicher, nachdem Yamagami die Tat bereits zu Beginn des Prozesses im Oktober gestanden hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte ‍eine lebenslange Haft gefordert und von ⁠einem beispiellosen Vorfall in der japanischen Nachkriegsgeschichte gesprochen. Die Verteidigung hatte dagegen auf eine Strafe von maximal 20 Jahren plädiert. Sie ‍führte familiäre Probleme im Zusammenhang mit der umstrittenen Vereinigungskirche an, die das Motiv für die ⁠Tat gewesen seien.

Yamagami war im Juli 2022 noch am Tatort festgenommen worden, nachdem er Abe während einer Wahlkampfrede in der westjapanischen Stadt Nara mit einer selbstgebauten ‍Waffe erschossen hatte. Medienberichten ‌zufolge gab er vor Gericht an, einen Groll gegen die Vereinigungskirche gehegt zu haben. Große Spenden seiner Mutter an die Organisation hätten seine Familie in den finanziellen Ruin getrieben. Abe habe er ins Visier genommen, weil der Ex-Regierungschef eine Videobotschaft an eine Veranstaltung einer der Kirche nahestehenden Gruppe geschickt habe.

