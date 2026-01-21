Mutmaßliche Spionin Russlands in Berlin festgenommen
dpa-AFX · Uhr
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin eine mutmaßliche Spionin festnehmen lassen, die für Russland gearbeitet haben soll. Die Deutsch-Ukrainerin soll unter anderem Informationen mit Bezug zum Krieg in der Ukraine für einen russischen Geheimdienst beschafft haben, teilte die Karlsruher Behörde mit./jml/DP/mis
