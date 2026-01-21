Mutmaßliche Unterstützer prorussischer Gruppen festgenommen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft hat in Brandenburg zwei mutmaßliche Unterstützer der prorussischen "Volksrepubliken Donezk und Luhansk" festnehmen lassen. Sie wirft den Männern die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen vor, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte./jml/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weltwirtschaftsforum
Technischer Zwischenfall verzögert Trumps Reise in die Schweizheute, 06:51 Uhr · dpa-AFX
Technischer Zwischenfall verzögert Trumps Reise in die Schweiz
"Geeinte und koordinierte Reaktion"
Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Entspannung für die Märkte?
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet19. Jan. · dpa-AFX
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News