Mutmaßliche Unterstützer prorussischer Gruppen festgenommen
dpa-AFX · Uhr
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft hat in Brandenburg zwei mutmaßliche Unterstützer der prorussischen "Volksrepubliken Donezk und Luhansk" festnehmen lassen. Sie wirft den Männern die Unterstützung ausländischer terroristischer Vereinigungen vor, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte./jml/DP/mis
