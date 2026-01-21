Netanjahu nimmt Trumps Einladung zum 'Friedensrat' an

dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Einladung von US-Präsident Donald Trump zur Teilnahme am sogenannten Friedensrat für den Gazastreifen angenommen. Das gab sein Büro auf der Plattform X bekannt./ln/DP/jha

