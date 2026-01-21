Netflix nach den Zahlen – plus Novo Nordisk & AeroVironment
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: DocMorris, Traton, Qiagen, Novo Nordisk, D.R. Horton, 3M, Intel, ServiceNow, AeroVironment, Netflix.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Novo Nordisk & Aspect Biosystems
Eine erweiterte Partnerschaft mit großer Vision: Novo Nordisk setzt auf Zelltherapien und baut seine Rolle in der regenerativen Medizin weiter aus. Was steckt strategisch dahinter – und wie realistisch ist der langfristige Anspruch?
AeroVironment
Ein Arbeitsstopp, aber kein Abbruch: Beim SCAR-Programm werden die Karten neu gemischt. Wir ordnen ein, was ein amended agreement wirklich bedeutet – und wie Investoren das einordnen sollten.
Netflix
Starke Quartalszahlen treffen auf einen vorsichtigen Ausblick. Wachstum, Werbung und Margen bleiben die zentralen Hebel – doch wie viel davon ist bereits im Kurs eingepreist?
