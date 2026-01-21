Netflix nach den Zahlen – plus Novo Nordisk & AeroVironment

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Novo Nordisk & Aspect Biosystems

Eine erweiterte Partnerschaft mit großer Vision: Novo Nordisk setzt auf Zelltherapien und baut seine Rolle in der regenerativen Medizin weiter aus. Was steckt strategisch dahinter – und wie realistisch ist der langfristige Anspruch?

AeroVironment

Ein Arbeitsstopp, aber kein Abbruch: Beim SCAR-Programm werden die Karten neu gemischt. Wir ordnen ein, was ein amended agreement wirklich bedeutet – und wie Investoren das einordnen sollten.

Netflix

Starke Quartalszahlen treffen auf einen vorsichtigen Ausblick. Wachstum, Werbung und Margen bleiben die zentralen Hebel – doch wie viel davon ist bereits im Kurs eingepreist?