OpenAI führt automatische Altersschätzung bei ChatGPT ein

Mexiko-Stadt, 20. Jan (Reuters) - OpenAI hat die Einführung einer automatischen Altersschätzung bei ChatGPT ⁠zum ‍Schutz von Minderjährigen angekündigt.

Der Schritt soll zugleich die Freigabe ‌von Inhalten für Erwachsene ermöglichen. Schätzt das KI-Modell das ‍Alter eines Nutzers auf unter 18 Jahre, werden automatisch zusätzliche Schutzmaßnahmen aktiviert, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. Nutzer, die ‍fälschlicherweise als minderjährig eingestuft ⁠wurden, können den vollen Zugriff über einen Verifizierungsdienst wiedererlangen. In der ‍EU soll die Funktion in den kommenden Wochen eingeführt ⁠werden. Der Erwachsenenmodus von ChatGPT wird im laufenden ersten Quartal erwartet.

Das von Microsoft unterstützte Unternehmen ‍verzeichnet mittlerweile ‌800 Millionen Nutzer pro Woche und steigerte seinen Umsatz 2025 auf über 20 Milliarden Dollar.

(Bericht von Juby Babu; Bearbeitet von Scot W. Stevenson; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)