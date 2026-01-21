Original-Research: Pharming Group NV (von First Berlin Equity Research GmbH):...

Original-Research: Pharming Group NV - from First Berlin Equity Research GmbH
21.01.2026
     Company Name:                Pharming Group NV
     ISIN:                        NL0010391025

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        21.01.2026
     Target price:                EUR2.60
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes


First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming
Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and increased the price target from EUR 2.40 to EUR 2.60.

Abstract:
On 8 January Pharming released preliminary 2025 revenues. Last year's
topline rose ca. 27% to USD376m (2024: USD297m) and was USD1m above the
upper end of the guidance range of USD365m-USD375m. Management also
commented that FY/25 operating expenses are expected within the guided range
of USD304m-USD308m. In our view, the preliminary revenue figures will
further allay fears of a loss of market share by Pharming's hereditary
angioedema drug, Ruconest (intravenous administration), to Kalvista's
recently launched (July 2025) orally administered product, Ekterly. We
expect Pharming to generate further robust sales growth in 2026 (+21%),
driven in particular by accelerating growth in sales of Joenja/leniolisib
for APDS (activated phosphoinositide 3-kinase delta syndrome) following the
expected approval of the drug for pediatric patients, geographic expansion,
and reclassification of patients with a Variant of Uncertain Significance.
Further important newsflow scheduled for this year includes read-outs of two
phase two studies of leniolisib, one in patients 12 to 75 years old with
immune dysregulation in primary immunodeficiencies, and another in patients
12 to 75 years old with immune dysregulation in common variable
immunodeficiency. Each of these indications is a potential blockbuster
(annual revenue >USD1bn). Looking out to next year, we expect the read-out
of the pivotal phase 2 study of KL1333 in patients 18 years or older with
primary mitochondrial disease-another potential blockbuster. We have raised
our price target from EUR2.40 to EUR2.60 to reflect better than expected
preliminary 2025 revenue and maintain our Buy recommendation (upside: 74%).


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV
(ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,40 auf EUR 2,60.

Zusammenfassung:
Am 8. Januar veröffentlichte Pharming vorläufige Umsatzzahlen für 2025. Der
Umsatz stieg im vergangenen Jahr um ca. 27% auf USD376 Mio. (2024: USD297
Mio.) und lag damit USD1 Mio. über dem oberen Ende der Prognosespanne von
USD365 Mio. bis USD375 Mio. Das Management erklärte außerdem, dass die
Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich innerhalb der
Prognosespanne von USD304 Mio. bis USD308 Mio. liegen werden. Unserer
Ansicht nach werden die vorläufigen Umsatzzahlen die Befürchtungen weiter
zerstreuen, dass Pharmings Medikament Ruconest gegen hereditäres Angioödem
(zur intravenösen Verabreichung), an das kürzlich (im Juli 2025) eingeführte
oral verabreichte Produkt Ekterly von Kalvista Marktanteile verlieren
könnte. Wir gehen davon aus, dass Pharming im Jahr 2026 ein weiteres
robustes Umsatzwachstum (+21%) erzielen wird, das insbesondere durch das
beschleunigte Umsatzwachstum von Joenja/leniolisib für APDS (aktiviertes
Phosphoinositid-3-Kinase-Delta-Syndrom) nach der erwarteten Zulassung des
Medikaments für pädiatrische Patienten, die geografische Expansion, und die
Neuklassifizierung von Patienten mit einer Variante von unklarer Bedeutung
getrieben wird. Weitere wichtige Neuigkeiten, die für dieses Jahr geplant
sind, umfassen die Ergebnisse von zwei Phase-II-Studien mit leniolisib, eine
bei Patienten im Alter von 12 bis 75 Jahren mit Immundysregulation bei
primären Immundefekten und eine weitere bei Patienten im Alter von 12 bis 75
Jahren mit Immundysregulation bei allgemeiner variabler Immundefizienz. Jede
dieser Indikationen ist ein potenzieller Blockbuster (Jahresumsatz > USD1
Mrd.). Mit Blick auf das nächste Jahr erwarten wir die Veröffentlichung der
Ergebnisse der entscheidenden Phase-2-Studie zu KL1333 bei Patienten ab 18
Jahren mit primärer mitochondrialer Erkrankung - ein weiteres potenzielles
Blockbuster-Produkt. Wir haben unser Kursziel von EUR2,40 auf EUR2,60 angehoben,
um die besser als erwarteten vorläufigen Ergebnisse für 2025
widerzuspiegeln, und behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial:
74%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.




You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fea59f141756965c53708a3178416142

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

Pharming Group

