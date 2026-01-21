Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX
Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG

21.01.2026 / 11:14 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.01.2026
     Kursziel:                  7,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA; Nicklas Frers

UmweltBank erreicht Einlagenziel und bestätigt EBT-Guidance

Die UmweltBank hat erste Geschäftszahlen zum FY 2025 vorgelegt und bestätigt
bereits ihre Guidance von 5 bis 10 Mio. EUR (9M: 9,1 Mio. EUR) Ergebnis vor
Steuern. Dies entspricht ebenfalls unserer Prognose. Während im
Privateinlagengeschäft die eher gebremste Entwicklung durch eine
Neukundenkampagne beschleunigt werden konnte, lag das Kreditneugeschäft im
Jahr 2025 mit rund 120 Mio. EUR unterhalb der bereits angepassten
Erwartungen von 200 bis 250 Mio. EUR.

[Tabelle]

Einlagengeschäft legt im Jahresendspurt deutlich zu: Die im Oktober
gestartete Neukundenaktion (3% Tagesgeld-Zinsen für drei Monate bis zu einem
Betrag von 50.000EUR), hat in Q4 erste Früchte getragen. Während zum
30.09.2025 noch ein geringes Retail-Einlagenwachstum zu Buche stand, konnte
dies mit der Aktion in Q4 auf insgesamt 800 Mio. EUR erhöht werden. Somit
konnten die Retail-Einlagen auf ein Niveau von 4,3 Mrd. EUR gesteigert
werden, welches der Guidance für 2025 entsprach. Auf Seite des
Kundenwachstums wurde allerdings das Ziel von 49.000 Neukunden verfehlt.
Hier konnten in Q4 immerhin 23.000 neue Kunden (netto) gewonnen werden, was
zu einem Gesamtwachstum in 2025 von lediglich 30.000 Kunden führte (ytd
+19%). Hierbei gilt es abzuwarten, ob die Neukunden auch nach dem
Aktionszeitraum bestehen bleiben. Dies wird sich jedoch vermutlich erst in
den Q2/26 Zahlen erkennen lassen, da die Aktion beinhaltet, dass nach den
ersten drei Monaten mit 3% TG-Zinsen drei weitere Monate mit 2% TG-Zinsen
folgen. Erst danach erhält der Neukunde die aktuell geltenden 0,6% Zinsen,
die die UmweltBank auf dasTagesgeldkonto zahlt. Die Aktion, bei der die
UmweltBank bewusst 100bps auf Neuanlagen für drei Monate 'draufzahlt' und
weitere drei Monate am Tagesgeld nichts verdient, bleibt als 'Investition'
in das Kundenwachstum dennoch erst mal bestehenund dürfte das Q1/26-Ergebnis
noch belasten.

Kreditneugeschäft unter den Erwartungen: Zwar konnte in Q4 mit neuen
Krediten in Höhe von 47 Mio. EUR (Q3/25: 33 Mio. EUR, 9M/25: 73 Mio. EUR)
ca. 39% des Jahresgeschäfts getätigt werden (FY/25: 120 Mio. EUR), dennoch
blieb der Jahreswert deutlich unter den bereits angepassten Prognosen des
Vorstandes von 200 bis 250 Mio.EUR. Zum einen lag das an der bis zur
Kapitalerhöhung im September 2025 begrenzenden Kapitalsituation. Zum anderen
an verzögerten Kreditgeschäften, welche nun in H1/2026 durchgeführt werden
sollen. Bereits aktuell gibt der Vorstand bezüglich des
Bruttokreditneugeschäfts in 2026 eine Guidance von 450 Mio. EUR aus.
Begünstigt wird diese Guidance durch die von der Umweltbank in Aussicht
gestellte Reduktion der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen in 2026.
Im optimalen Fall könnte dies u.E. in Q1 2026 bereits eintreten. Wir nehmen
an, dass die Auflagen stufenweise abnehmen werden und das Kreditgeschäft
entsprechend dynamisch wachsen kann.

Fazit: Die UmweltBank befindet sich aufgrund des steigenden
Einlagengeschäfts und den zuversichtlichen Aussichten im Kreditneugeschäft
auf einem guten Weg. Jedoch muss das Geschäftsmomentum in den nächsten
Jahren anziehen, um die Mittelfristguidance einer Eigenkapitalrendite >12%
vor Steuern bis 2028 zu erreichen. Mit Verweis auf die weiterhin sehr
niedrige Bewertung (KBV: 0,4x) bestätigen wir unser Kursziel und unsere
Kaufempfehlung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4cfc87f96c96347a23c0f52d4fff1627

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

