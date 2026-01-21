OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / Hauck Aufhäuser Lampe erhält ...

dpa-AFX · Uhr
    Hauck Aufhäuser Lampe erhält Großmandat von Siemens Fonds Invest GmbH
im Geschäftsbereich Asset Servicing
Frankfurt am Main (ots) -

- Verwahrstellen-Mandat umfasst 14 Publikumsfonds mit einem Gesamtvolumen von
  rund 5,5 Mrd. Euro
- Hauck Aufhäuser Lampe stärkt Position als Servicepartner für Asset Manager,
  Kapitalverwaltungsgesellschaften und institutionelle Investoren

Hauck Aufhäuser Lampe hat im Geschäftsbereich Asset Servicing ein Großmandat
gewonnen. Das Bankhaus hat mit Wirkung zum 1. Januar 2026 den
Verwahrstellenservice für 14 Publikumsfonds mit einem Gesamtvolumen von ca. 5,5
Mrd. Euro der Siemens Fonds Invest GmbH (SFI) übernommen. Hauck Aufhäuser Lampe
stärkt somit seine Position als Servicepartner für Asset Manager,
Kapitalverwaltungsgesellschaften und institutionelle Investoren im
deutschsprachigen Raum. Dem Mandat war ein umfangreicher Ausschreibungsprozess
vorausgegangen, bei dem sich das Bankhaus gegen den gesamten deutschen
Verwahrstellenmarkt durchgesetzt hat.

Mit dem neuen Mandat sind alle relevanten operativen und administrativen
Aufgaben im Rahmen der Verwahrstellenfunktion verbunden. Dazu zählen die
Überwachung der Fondsaktivitäten, die Abwicklung von Transaktionen sowie die
Kontrolle gesetzlicher Vorgaben. Die Fonds werden vollständig in die Systeme von
Hauck Aufhäuser Lampe integriert werden.

Hauck Aufhäuser Lampe setzt seinen Wachstumskurs im Asset Servicing mit dem
Großmandat konsequent fort und baut seinen Marktanteil unter der neuen
Eigentümerin ABN AMRO weiter aus. Das Bankhaus zählt zu den zehn größten
Verwahrstellen in Deutschland und den führenden Verwahrstellen in Luxemburg. Es
verwahrt insgesamt rund 208 Mrd. Euro Asset under Depositary, davon rund 90 Mrd.
Euro in Deutschland (Stand per 31. Dezember 2025). Mit dem neuen Mandat steigen
die Assets under Depositary dann auf insgesamt 214 Mrd. Euro, davon rund 96 Mrd.
Euro in Deutschland. Der Geschäftsbereich soll künftig für alle Kunden der ABN
AMRO geöffnet und international weiterentwickelt werden. Besonderer Fokus liegt
unter anderem auf dem weiteren Wachstum im Bereich der Wertpapierfonds. Dabei
sollen auch Synergien mit anderen Bankdienstleistungen genutzt werden.

Erik Macharzina, CEO & CIO Siemens Fonds Invest GmbH: "Mit der Entscheidung für
Hauck Aufhäuser Lampe gewinnen wir einen leistungsstarken Partner im Asset
Servicing, der uns im Rahmen unserer Wachstumsstrategie unterstützt."

Dr. Holger Sepp, Vorstandsmitglied von Hauck Aufhäuser Lampe: "Das neue Mandat
ist ein klarer Beleg für die Leistungsfähigkeit unseres Bankhauses als Asset
Servicing-Partner. Zugleich bauen wir unsere Expertise für maßgeschneiderte
Verwahrstellenlösungen weiter aus. Die Siemens Fonds Invest GmbH ist Teil eines
der traditionsreichsten und renommiertesten Unternehmen in Deutschland. Wir sind
stolz auf das in uns gesetzte Vertrauen und darauf, Siemens Fonds Invest im
weiteren Wachstum als Serviceprovider unterstützen zu dürfen."

