OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / Hauck Aufhäuser Lampe erhält ...

Hauck Aufhäuser Lampe erhält Großmandat von Siemens Fonds Invest GmbH im Geschäftsbereich Asset Servicing Frankfurt am Main (ots) - - Verwahrstellen-Mandat umfasst 14 Publikumsfonds mit einem Gesamtvolumen von rund 5,5 Mrd. Euro - Hauck Aufhäuser Lampe stärkt Position als Servicepartner für Asset Manager, Kapitalverwaltungsgesellschaften und institutionelle Investoren Hauck Aufhäuser Lampe hat im Geschäftsbereich Asset Servicing ein Großmandat gewonnen. Das Bankhaus hat mit Wirkung zum 1. Januar 2026 den Verwahrstellenservice für 14 Publikumsfonds mit einem Gesamtvolumen von ca. 5,5 Mrd. Euro der Siemens Fonds Invest GmbH (SFI) übernommen. Hauck Aufhäuser Lampe stärkt somit seine Position als Servicepartner für Asset Manager, Kapitalverwaltungsgesellschaften und institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum. Dem Mandat war ein umfangreicher Ausschreibungsprozess vorausgegangen, bei dem sich das Bankhaus gegen den gesamten deutschen Verwahrstellenmarkt durchgesetzt hat. Mit dem neuen Mandat sind alle relevanten operativen und administrativen Aufgaben im Rahmen der Verwahrstellenfunktion verbunden. Dazu zählen die Überwachung der Fondsaktivitäten, die Abwicklung von Transaktionen sowie die Kontrolle gesetzlicher Vorgaben. Die Fonds werden vollständig in die Systeme von Hauck Aufhäuser Lampe integriert werden. Hauck Aufhäuser Lampe setzt seinen Wachstumskurs im Asset Servicing mit dem Großmandat konsequent fort und baut seinen Marktanteil unter der neuen Eigentümerin ABN AMRO weiter aus. Das Bankhaus zählt zu den zehn größten Verwahrstellen in Deutschland und den führenden Verwahrstellen in Luxemburg. Es verwahrt insgesamt rund 208 Mrd. Euro Asset under Depositary, davon rund 90 Mrd. Euro in Deutschland (Stand per 31. Dezember 2025). Mit dem neuen Mandat steigen die Assets under Depositary dann auf insgesamt 214 Mrd. Euro, davon rund 96 Mrd. Euro in Deutschland. Der Geschäftsbereich soll künftig für alle Kunden der ABN AMRO geöffnet und international weiterentwickelt werden. Besonderer Fokus liegt unter anderem auf dem weiteren Wachstum im Bereich der Wertpapierfonds. Dabei sollen auch Synergien mit anderen Bankdienstleistungen genutzt werden. Erik Macharzina, CEO & CIO Siemens Fonds Invest GmbH: "Mit der Entscheidung für Hauck Aufhäuser Lampe gewinnen wir einen leistungsstarken Partner im Asset Servicing, der uns im Rahmen unserer Wachstumsstrategie unterstützt." Dr. Holger Sepp, Vorstandsmitglied von Hauck Aufhäuser Lampe: "Das neue Mandat ist ein klarer Beleg für die Leistungsfähigkeit unseres Bankhauses als Asset Servicing-Partner. Zugleich bauen wir unsere Expertise für maßgeschneiderte Verwahrstellenlösungen weiter aus. Die Siemens Fonds Invest GmbH ist Teil eines der traditionsreichsten und renommiertesten Unternehmen in Deutschland. Wir sind stolz auf das in uns gesetzte Vertrauen und darauf, Siemens Fonds Invest im weiteren Wachstum als Serviceprovider unterstützen zu dürfen."