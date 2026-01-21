Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Anti-Intellektualismus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Anti-Intellektualismus:

"Mein Freund, ich verstehe nicht, was du in Grönland tust." So schreibt der Präsident Frankreichs an den Präsidenten der Vereinigten Staaten. (.) Wir erleben gerade einen historischen Moment. Nicht nur, weil Trump um jeden Preis Grönland haben will. Sondern auch, weil der mächtigste Mann der Erde behandelt wird wie ein Kind, das man vom Rand einer Klippe weglocken will. Macrons Nachricht ist nur ein Symptom einer lange gärenden Krankheit. Wir erleben den Aufstieg des Anti-Intellektualismus. Und wohin er führen kann, haben wir bereits gesehen. (.) Auch in Deutschland erstarkt der Anti-Intellektualismus. Mit ihm eine Partei wie die AfD, die grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel widerspricht, Universitäten unter Generalverdacht stellt und Forschung als "Agenda-Wissenschaft" diffamiert. Wenn Politik sich weiter daran orientiert, was möglichst wenig erklärt werden muss, dann verändert sich nicht nur der Ton. Dann verändert sich die Demokratie selbst./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Entspannung für die Märkte?
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet19. Jan. · dpa-AFX
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet
"Geeinte und koordinierte Reaktion"
Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Kündigung nach Kapitol-Sturm
Donald Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen18. Jan. · dpa-AFX
Donald Trump will US-Großbank JP Morgan Chase verklagen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News