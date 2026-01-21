Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Anti-Intellektualismus

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Anti-Intellektualismus:

"Mein Freund, ich verstehe nicht, was du in Grönland tust." So schreibt der Präsident Frankreichs an den Präsidenten der Vereinigten Staaten. (.) Wir erleben gerade einen historischen Moment. Nicht nur, weil Trump um jeden Preis Grönland haben will. Sondern auch, weil der mächtigste Mann der Erde behandelt wird wie ein Kind, das man vom Rand einer Klippe weglocken will. Macrons Nachricht ist nur ein Symptom einer lange gärenden Krankheit. Wir erleben den Aufstieg des Anti-Intellektualismus. Und wohin er führen kann, haben wir bereits gesehen. (.) Auch in Deutschland erstarkt der Anti-Intellektualismus. Mit ihm eine Partei wie die AfD, die grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel widerspricht, Universitäten unter Generalverdacht stellt und Forschung als "Agenda-Wissenschaft" diffamiert. Wenn Politik sich weiter daran orientiert, was möglichst wenig erklärt werden muss, dann verändert sich nicht nur der Ton. Dann verändert sich die Demokratie selbst./yyzz/DP/mis