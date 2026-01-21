Pressestimme: 'Junge Welt' zu Jahrespressekonferenz des DGB

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Jahrespressekonferenz des DGB:

Die Gewerkschaften kündigen zwar ab und an "massive Proteste" gegen Angriffe auf das Arbeitszeitgesetz an. Bisher aber blieb es ruhig. Auf der Jahrespressekonferenz am Dienstag musste der DGB dann aber Position beziehen. Die DGB-Vorsitzende brachte indes wieder einmal nur Appelle an den Staat zustande. Ein kreditfinanzierter 500-Milliarden-Euro-Sonderetat für Infrastruktur und Klimaneutralität müsse her. Mit "klaren Prioritäten" für Investitionen. Und so weiter. Und da ist Yasmin Fahimis Ankündigung, der DGB werde eine eigene Rentenkommission schaffen, die ein Konzept erarbeitet, das nicht auf "Krisen- und Verzichtserzählung" fußt. Eine Abkehr von der bisherigen Politik der konzertierten Aktion? Im Gegenteil: eine vorweggenommene Kapitulation und eine Absage an alle Gewerkschafter, die auf eine kämpferische Mobilisierung hoffen./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Entspannung für die Märkte?
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet19. Jan. · dpa-AFX
Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet
"Geeinte und koordinierte Reaktion"
Europäer wollen Trumps Zolldrohung gemeinsam kontern18. Jan. · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser TecDax-Wert könnte hier nun wieder interessant werdengestern, 15:00 Uhr · onvista
Kapitalmarktexperte im Interview
„Nicht die Höhe der Zölle, sondern die Willkür im Weißen Haus ist das Problem“gestern, 11:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Eine größere Korrektur ist wahrscheinlich18. Jan. · Acatis
Alle Premium-News