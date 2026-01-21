Regierung plant im Spätsommer erste große Kraftwerks-Ausschreibung

Berlin, 20. Jan (Reuters) - Die Bundesregierung plant für den Spätsommer eine erste große Ausschreibung für neue Gaskraftwerke.

Dies kündigte Staatssekretär Frank Wetzel aus dem Wirtschaftsministerium am Dienstag ⁠bei einer Veranstaltung ‍des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE) in Berlin an. Die neue Kraftwerksstrategie sei ein zentrales Vorhaben. Der Zubau von jederzeit zuschaltbaren Kraftwerken sei ‌kein Widerspruch zum Ausbau der Erneuerbaren, sondern sichere diesen ab, sagte Wetzel. Es handele sich um "zwei Seiten ‍derselben Medaille". Die Strategie diene als erster Schritt hin zu einem späteren Kapazitätsmarkt, für den noch 2027 die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden sollten.

Konkret sollen 2026 neue Kraftwerkskapazitäten ausgeschrieben werden. Die neuen Gaskraftwerke sollen schrittweise auf den Betrieb mit Wasserstoff umgestellt werden: jeweils zwei Gigawatt in den Jahren ‍2040 und 2043, bis 2045 dann die vollständige ⁠Umstellung.

WETZEL: NORDSEE-GIPFEL SOLL ZUSAMMENARBEIT BEI WIND STÄRKEN

Während die neuen Gaskraftwerke die Versorgung absichern sollen, muss für die eigentliche Stromerzeugung der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden. ‍Auch dort sieht Wetzel Handlungsbedarf. Der Offshore-Wind-Bereich befinde sich angesichts zuletzt ausgebliebener Gebote für den Bau von Windparks auf ⁠See in "schwierigem Fahrwasser". Der für das kommende Wochenende in Hamburg geplante Nordsee-Gipfel mit den Anrainerstaaten solle daher ein klares Signal der Zusammenarbeit senden. Ziel sei es, die Offshore-Flächen besser zu einem "einzigen großen ‍Nordseekraftwerk" zu vernetzen. Eine Novelle des ‌Wind-auf-See-Gesetzes solle zudem die heimische Industrie etwa im Konverterbau stärken.

Beim politisch heiklen Thema des geplanten Gebäudemodernisierungsgesetzes äußerte sich Wetzel zurückhaltend. Nach einem Akzeptanzproblem in der Vergangenheit müsse nun ein Weg gefunden werden, die Menschen bei der Wärmewende mitzunehmen. Daher sei es entscheidend, den Bürgern in ihren Eigenheimen und Mietwohnungen mehr "eigene Entscheidungsspielräume" einzuräumen.

Zugleich verwies Wetzel auf den immensen Investitionsbedarf für den Ausbau der Strom- und Wärmenetze. Hier seien in den kommenden 20 Jahren große dreistellige ⁠Milliardenbeträge nötig.

