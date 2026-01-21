Rekordausgaben von 58,6 Mrd Euro für Kindergeld und Kinderzuschlag

Berlin, 21. Jan (Reuters) - Die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat im vergangenen Jahr ⁠so ‍viel Kindergeld ausgezahlt wie noch nie.

Zusammen mit dem Kinderzuschlag beliefen ‌sich die Ausgaben auf ein Rekordhoch von rund 58,6 ‍Milliarden Euro, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das seien rund 1,1 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Insgesamt zahlte die ‍Familienkasse der Bundesagentur 55,32 ⁠Milliarden Euro für Kindergeld an 17,57 Millionen Kinder aus. Weitere 3,28 Milliarden ‍Euro flossen als Kinderzuschlag für 1,45 Millionen Kinder an ⁠Familien mit geringerem Einkommen. Beide Leistungen werden aus dem Bundeshaushalt und damit aus Steuermitteln finanziert.

Zum Jahresanfang 2025 ‍war das ‌Kindergeld um fünf Euro auf 255 Euro monatlich pro Kind gestiegen. Der Höchstbetrag beim Kinderzuschlag stieg im vorigen Jahr auf 297 Euro pro Kind.

