ROUNDUP: Deutsche Börse peilt größte Übernahme ihrer Geschichte an

dpa-AFX
FRANKFURT/ESCHBORN (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse setzt zur größten Übernahme ihrer Geschichte an und legt ein milliardenschweres Angebot für die Fondsplattform Allfunds vor. Deutschlands größter Börsenbetreiber bietet demnach Allfunds-Aktionären für jedes Papier 8,80 Euro, davon 6 Euro in bar und den Rest in eigenen Aktien sowie einer Bardividende, wie der Dax -Konzern in Eschborn mitteilte. Insgesamt summiert sich das Angebot auf 5,3 Milliarden Euro.

Allfunds bietet Managern und Verkäufern von Investmentfonds Systeme für den Handel und die Ausführung an. Hinzu kommen Instrumente für die Datenanalyse und Compliance-Dienstleistungen. Das verwaltete Vermögen von Allfunds belief sich Ende 2025 auf rund 1,7 Billionen Euro. Die größten Aktionäre des spanisch-britischen Unternehmens sind der Finanzinvestor Hellman & Friedman und die französische Bank BNP Paribas, die in Summe knapp die Hälfte der Anteile halten./als/DP/he

