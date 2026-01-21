Stromausfall auf Bornholm: Ganze Insel betroffen

RØNNE (dpa-AFX) - Auf der dänischen Insel Bornholm sind mehr als 18.000 Haushalte ohne Strom. Schuld könnte ein technischer Fehler sein, der zu einer Überbelastung eines Seekabels geführt habe, sagte ein Sprecher des dänischen Netzbetreibers Energinet der Deutschen Presse-Agentur. Das Kabel selbst sei nach seinen Erkenntnissen nicht beschädigt.

Derzeit arbeite man gemeinsam mit dem Stromversorger Trefor daran, die Stromversorgung wieder herzustellen. Das könne jedoch mehrere Stunden dauern, berichtete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf Trefor.

"Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich ziemlich sicher, dass es sich um eine Überbelastung des Kabels handelt und nichts mit Terror oder Ähnlichem zu tun hat", sagte Per Sørensen, Versorgungsdirektor von Trefor El-Net Øst, dem dänischen Rundfunk./wbj/DP/mis