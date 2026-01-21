Trump: Doch keine Zölle gegen Europäer ab 1. Februar

dpa-AFX · Uhr
DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will seine Drohung von Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Länder zum 1. Februar doch nicht wahr machen. Zur Begründung verwies Trump in seinem Post auf der Plattform Truth Social darauf, dass basierend auf einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei./fsp/DP/he

